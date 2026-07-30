De Zerbi: Tottenham prepara a bomba do mercado

Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, deu a entender que há uma contratação "bomba" no ataque dos Spurs, ao afirmar que os negócios do clube nesta janela de verão estão apenas 60% concluídos, apesar de o recorde de transferências ter sido quebrado duas vezes somente neste período.

O Tottenham gastou 237 milhões de libras esterlinas nas contratações de Sandro Tonali (100 milhões de libras esterlinas), Matheus Fernandes (85 milhões de libras esterlinas) e Jan Paul van Hecke (52 milhões de libras esterlinas).

O clube também contratou Andy Robertson e Marcos Senesi em transferências gratuitas, após terminar na décima sétima posição da Premier League por duas temporadas consecutivas.

De Zerbi está agora empenhado em reforçar seu ataque antes do início da próxima temporada, e fontes do jornal "Daily Mail" indicam que a palavra "bomba" mencionada por De Zerbi não se acredita que se refira a Savinho, o ponta do Manchester City que o Tottenham também busca contratar.

De Zerbi disse: "O mercado de transferências certamente ainda não acabou, mas concluímos 60% do nosso projeto no mercado de transferências. E agora temos outra bomba".

Em resposta a uma pergunta sobre se o negócio estaria próximo de ser concluído, depois de De Zerbi ter reunido seus alvos no mercado de transferências durante suas negociações com os dirigentes do Tottenham, ele acrescentou: "Espero que sim, mas certamente ainda não acabou".

E prosseguiu: "Queremos atacantes, e depois definimos suas posições. Normalmente não gosto de trabalhar com plano A, depois plano B, depois plano C. Começo pelo plano A, e então paro. Porque os jogadores não são iguais. Não existem dois jogadores idênticos".

De Zerbi também revelou que Djed Spence, que se destacou de forma notável com a seleção da Inglaterra durante a Copa do Mundo, já havia conversado com ele anteriormente sobre deixar o Tottenham neste verão, o que coincide com o interesse de outros jogadores em sair, entre eles Cristian Romero, Guglielmo Vicario e Lucas Bergvall.

E De Zerbi disse: "No início do meu período de trabalho, em abril, tive, sei lá, um milhão de reuniões individuais, e Romero e Vicario me contaram a ideia deles. Eu disse a eles: 'Sim, me ajudem a me manter à tona, e depois eu os ajudarei a sair. Se não me ajudarem a me manter à tona, vocês ficarão debaixo d'água comigo'".