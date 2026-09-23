Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Austria Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

De volta à Bundesliga? Novo clube de David Alaba supostamente já está definido

Bundesliga
D. Alaba
Mercado da bola
Campeonato Italiano
Bundesliga
Udinese
Union Berlin
Áustria

David Alaba aparentemente tomou uma decisão sobre em qual clube deseja jogar no futuro.

Como informa o jornalista de transferências Fabrizio Romano, o austríaco e o clube da Serie A Udinese Calcio chegaram a um acordo verbal para uma colaboração. No entanto, alguns últimos detalhes ainda precisam ser esclarecidos.

O defensor atuou mais recentemente pelo Real Madrid. Por conta de inúmeras lesões nos últimos anos, porém, o recordista espanhol decidiu não renovar para além do verão o contrato do zagueiro, que estava se encerrando.

Desde então, o jogador de 34 anos está sem clube e, portanto, estaria disponível sem custos de transferência para um clube interessado. Recentemente, falou-se que o time da Bundesliga Union Berlin demonstrava interesse discreto; além disso, o austríaco também foi ligado ao clube mexicano Club America e a um retorno ao seu clube de formação, o Austria Wien. Também houve especulações envolvendo o HSV.

Seu pai, que ao mesmo tempo atua como empresário, deixou claro em conversa com o Kronen Zeitung que uma decisão sobre o futuro está prestes a ser tomada: "Houve inúmeras consultas. Nos EUA, na Europa, em todos os lugares. Isso vai continuar, eu sei. Ele vai seguir com tudo isso. Em breve, ele vai anunciar como será o futuro. Ele está muito bem."

Por quais clubes David Alaba jogou em sua carreira?

Entre 2008 e 2021, Alaba esteve sob contrato com o Bayern de Munique, com exceção de um empréstimo de um ano ao Hoffenheim, pelo qual disputou 431 jogos oficiais em todas as competições (33 gols, 55 assistências) e, entre outros feitos, venceu a Champions League duas vezes.

Na sequência, ele se transferiu para os merengues, em Madri, onde, por causa de problemas físicos prolongados, passou a ser cada vez menos utilizado na reta final. Ainda assim, também conquistou duas vezes a Champions League com os Blancos.

Alaba fez sua última partida oficial por clubes em maio passado, na vitória do Real por 4 a 2 sobre o Athletic Club. Além disso, ele também esteve em campo pela Áustria na Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google