De volta à Bundesliga? Novo clube de David Alaba supostamente já está definido

Como informa o jornalista de transferências Fabrizio Romano, o austríaco e o clube da Serie A Udinese Calcio chegaram a um acordo verbal para uma colaboração. No entanto, alguns últimos detalhes ainda precisam ser esclarecidos.

O defensor atuou mais recentemente pelo Real Madrid. Por conta de inúmeras lesões nos últimos anos, porém, o recordista espanhol decidiu não renovar para além do verão o contrato do zagueiro, que estava se encerrando.

Desde então, o jogador de 34 anos está sem clube e, portanto, estaria disponível sem custos de transferência para um clube interessado. Recentemente, falou-se que o time da Bundesliga Union Berlin demonstrava interesse discreto; além disso, o austríaco também foi ligado ao clube mexicano Club America e a um retorno ao seu clube de formação, o Austria Wien. Também houve especulações envolvendo o HSV.

Seu pai, que ao mesmo tempo atua como empresário, deixou claro em conversa com o Kronen Zeitung que uma decisão sobre o futuro está prestes a ser tomada: "Houve inúmeras consultas. Nos EUA, na Europa, em todos os lugares. Isso vai continuar, eu sei. Ele vai seguir com tudo isso. Em breve, ele vai anunciar como será o futuro. Ele está muito bem."

Por quais clubes David Alaba jogou em sua carreira?

Entre 2008 e 2021, Alaba esteve sob contrato com o Bayern de Munique, com exceção de um empréstimo de um ano ao Hoffenheim, pelo qual disputou 431 jogos oficiais em todas as competições (33 gols, 55 assistências) e, entre outros feitos, venceu a Champions League duas vezes.

Na sequência, ele se transferiu para os merengues, em Madri, onde, por causa de problemas físicos prolongados, passou a ser cada vez menos utilizado na reta final. Ainda assim, também conquistou duas vezes a Champions League com os Blancos.

Alaba fez sua última partida oficial por clubes em maio passado, na vitória do Real por 4 a 2 sobre o Athletic Club. Além disso, ele também esteve em campo pela Áustria na Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México.