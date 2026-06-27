De uma lesão a outra... Um novo pesadelo atinge a Espanha

A seleção espanhola vive um momento de crescente preocupação com a situação do ala Nico Williams, depois que ele sofreu uma nova lesão muscular nos últimos minutos do confronto contra o Uruguai na Copa do Mundo de 2026, em meio a temores reais de que a lesão possa encerrar sua participação no torneio.

Embora a Espanha esteja prestes a garantir a classificação para as oitavas de final, as atenções se voltaram rapidamente para o estado físico de Williams, que saiu de campo mancando visivelmente devido a dores na perna direita e demonstrou sinais de preocupação logo após o término da partida, segundo informou o jornal “Marca”.

O técnico Luis de la Fuente falou sobre a lesão do jogador durante a coletiva de imprensa, dizendo: “Temos que esperar para saber a natureza da lesão. O jogador está sentindo algum desconforto, e isso pode ser resultado de cansaço ou do excesso de partidas. Vamos aguardar os resultados dos exames médicos.”

Espera-se que os exames médicos determinem, nas próximas horas, a gravidade da lesão; no entanto, as previsões iniciais não parecem animadoras, já que Nico Williams pode se juntar à lista de ausentes, liderada por Yeremi Pino, cujos exames preliminares indicam que ele sofreu uma lesão grave na clavícula durante o confronto contra o Uruguai.

Williams já vinha seguindo um programa médico específico antes do início da Copa do Mundo, com o objetivo de controlar seus problemas físicos, o que se refletiu em seu desempenho, já que ele não tem se mostrado no nível habitual nas partidas do torneio até o momento.

Esses acontecimentos complicam ainda mais os planos de De la Fuente no ataque, já que a ausência de dois alas ao mesmo tempo reduzirá significativamente suas opções ofensivas. Restam-lhe apenas Víctor Muñoz, que também está sob acompanhamento médico devido a alguns problemas físicos, e Ferran Torres, que sabe jogar pelas pontas, mas que, nos últimos tempos, tem atuado mais como atacante de ofício do que como ponta.