De Telegraaf: “Cruijff vai convidar Pep Guardiola para ser técnico do Ajax”

Mike Verweij espera que Jordi Cruijff entre em contato com Pep Guardiola para a vaga de técnico principal do Ajax, segundo afirmou o observador do Ajax do jornal De Telegraaf no podcast de futebol Kick-off.

No podcast, fala-se primeiro sobre o técnico do Girona, Michel, que, segundo Verweij, tem boa reputação junto a Cruijff, embora ainda não tenham ocorrido conversas com o espanhol.





Cruijff está, portanto, encantado com Michel, mas vê outro técnico espanhol como o candidato dos sonhos do Ajax: Pep Guardiola. O técnico do Manchester City tem contrato na Inglaterra até meados de 2027.

“Seria um sonho para os torcedores do Ajax. No documentário de Cruijff, Guardiola diz que deve tudo a Cruijff. Talvez essa seja uma bela maneira de retribuir à família Cruijff.”

“Guardiola só terá que escolher entre os clubes, inclusive aqueles que vão lhe oferecer vinte milhões de euros por ano. Esse salário não existe em Amsterdã”, continua Verweij.

“Jordi, sem dúvida, vai tentar convencer o Guardiola. A chance de isso dar certo... Normalmente, isso não vai acontecer, mas o Cruijff vai apostar alto”, conclui o observador do Ajax.