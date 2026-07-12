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marc-andre-ter-stegen(C)Getty Images
Sam Vreeswijk

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De Telegraaf: A transferência por empréstimo de Marc-André ter Stegen para o Ajax pode estar em risco

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A transferência de Marc-André ter Stegen para o Ajax ainda não está totalmente garantida. Há alguns dias já existe um acordo entre o clube de Amsterdã, o goleiro de 34 anos e seu clube, o FC Barcelona, mas, segundo o De Telegraaf, a contratação por empréstimo ainda pode ficar em risco.

Ter Stegen já vem sendo associado ao Ajax há algum tempo. Por muito tempo, parecia que o clube de Amsterdã iria contratar o goleiro por uma temporada, mas agora há cada vez mais incerteza a respeito.

Segundo o De Telegraaf, o acordo sofreu um grande atraso devido a “dificuldades na resolução de questões pessoais”. O jornal afirma que a contratação por empréstimo pode até mesmo ficar em risco.

Não está totalmente claro a que exatamente se refere isso. Anteriormente, já havia sido divulgado que o Barcelona continuará pagando a maior parte do salário de Ter Stegen, caso a contratação por empréstimo realmente se concretize.

Obviamente, o clube espanhol também gostaria de receber algo em troca, como já haviam noticiado a mídia espanhola. Por exemplo, certos bônus caso Ter Stegen defenda o Ajax em um determinado número de partidas, conquiste títulos com o clube ou se classifique para a Liga dos Campeões.

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O alemão vem enfrentando lesões persistentes há anos. No ano passado, ele chegou a perder toda a primeira metade da temporada devido a uma lesão nas costas. Em janeiro, o experiente goleiro optou por um período de empréstimo ao Girona, mas essa aventura ficou limitada a duas partidas devido a uma lesão no tendão da coxa.

É bem provável que Míchel tenha um papel decisivo na (possível) contratação de Ter Stegen. O goleiro trabalhou por alguns meses ao lado do novo técnico do Ajax no Girona, time que sofreu rebaixamento.

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