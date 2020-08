De Paula e Menino buscam feito raro no Palmeiras recente: ser da base e titular em conquista

Dupla de volantes, destaque contra a Ponte Preta, tenta repetir raros nomes da base presentes como titulares em títulos deste século

Patrick de Paula e Gabriel Menino são as duas novidades do Palmeiras de 2020 que tentam colocar o título paulista como um marco das suas chegadas ao profissional. Vindos das categorias de base, eles tomaram o protagonismo no mata-mata e tentam estender uma curta lista de jogadores formados no clube e que foram campeões como titulares no profissional recentemente.

Uma das principais razões para escalar Patrick de Paula e Menino juntos. Dois jogadores verticais, que oferecem dinâmica e intensidade, sem perder a combatividade necessária sem bola. Sempre jogando de maneira objetiva e na direção do ataque, justamente o que faltou domingo. https://t.co/1tB3yAf74N — Leonardo Suzuki (@leosuzuki_) July 29, 2020

No século, o não se notabilizou por grande contribuição da base. Em 2008, por exemplo, o único titular da equipe campeã do Paulista que saiu das categorias inferiores foi o goleiro Marcos, já bem próximo do fim da sua carreira. De Éder Granja a Alex Mineiro, aquele time foi quase todo formado em janeiro daquele ano.

Quatro anos depois, na disputa da Copa do , mais uma vez a contribuição das crias da Academia veio no gol. Bruno, um dos que tentou suceder Marcos, foi o arqueiro da equipe na vitoriosa campanha pelo título nacional. O restante do time foi trazido de fora.

Em 2015, sob o comando de Marcelo Oliveira, o levou a apenas com Gabriel Jesus sendo presença constante nos jogos. Uma série de lesões abriu espaço para a base no jogo mais importante, porém: João Pedro assumiu a lateral direita e Matheus Sales uma posição no meio-campo no triunfo por 2 a 1 sobre o , no Allianz.

Já nos Brasileiros recentes, cada conquista teve uma figura da base entre os titulares. A mais marcante, é claro, foi Jesus. Jovem craque palmeirense, ele deixou o clube como campeão nacional novamente, dividindo o protagonismo com Dudu, além de ser o centroavante titular da seleção brasileira.

Em 2018, bem menos badalado, Victor Luís foi quem preencheu esse espaço. Dividindo minutos com Diogo Barbosa, ele terminou o Brasileiro com mais jogos disputados e pode dizer que saiu da base para vencer no profissional palmeirense.

Crias do Palmeiras titulares em conquistas neste século*

Paulista 2008 – Marcos

Copa do Brasil 2012 – Bruno

Copa do Brasil 2015 – Gabriel Jesus

Campeonato Brasileiro 2016 – Gabriel Jesus

Campeonato Brasileiro 2018 – Victor Luís

*não foram contabilizados os títulos das Séries B de 2003 e 2013