Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, ressaltou a importância de construir um vestiário coeso, considerando que esse é um elemento essencial para competir nos mais altos níveis.

O jornal "Sport" publicou as principais declarações de De la Fuente durante sua entrevista ao jornal El Mundo, na qual destacou a solidariedade, o comprometimento e o espírito de companheirismo.

O treinador da Espanha disse: "A tatuagem do Cucurella que traz meu rosto? Ele cumpriu com sua palavra, e esse é um princípio e um valor extremamente importante também. É um homem que cumpre suas promessas".

O técnico também respondeu a diversas perguntas relacionadas aos jogadores da seleção espanhola, e quando questionado sobre com qual jogador passaria uma semana de férias, não precisou pensar muito e respondeu: "Se eu quiser me divertir, vou com o Cucurella".

Ele acrescentou que escolheria o mesmo lateral quando perguntado sobre com qual jogador sairia para festejar e curtir a noite, dizendo entre risos: "Já que vou de férias com ele, vou levá-lo comigo também".

De la Fuente também revelou que deixaria as chaves de sua casa com Mikel Oyarzabal, explicando que entraria em um empreendimento comercial com Mikel Merino, a quem considera uma pessoa "extremamente séria" e dotada de espírito de responsabilidade.

De la Fuente também esclareceu que iria a um show musical do cantor Julio Iglesias na companhia de Marcos Llorente.

O treinador da Espanha citou três jogadores que ele acredita possuírem as qualidades para se tornarem técnicos no futuro, dizendo: "Rodri, Mikel Oyarzabal e Mikel Merino têm bons atributos para se tornarem treinadores".