Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, expressou sua satisfação com a emocionante vitória sobre a Inglaterra por 3 a 2, na noite de sábado, no estádio de Wembley, na estreia da "La Roja" na Liga das Nações da UEFA, elogiando a mentalidade de seus jogadores e a capacidade de lutar até o fim.

De la Fuente disse em uma rápida entrevista à televisão após a partida: "Estamos muito felizes com o resultado e com a atuação, e por termos mostrado ao mundo que temos uma grande ambição e um forte desejo de vencer. É verdade que passamos por momentos difíceis, mas essa é a Inglaterra".

A Espanha começou a partida com força, depois que Lamine Yamal abriu o placar cedo, antes de a Inglaterra virar o confronto a seu favor com dois gols marcados por Anthony Gordon e Harry Kane. No entanto, a seleção espanhola voltou no segundo tempo e marcou dois gols com Alex Baena e Mikel Oyarzabal, definindo a partida em 3 a 2.

O treinador da Espanha falou sobre o desenrolar da partida, explicando: "Conversamos no intervalo. Estávamos dominando a partida e tivemos três chances claras. Continuamos mostrando que esta equipe nunca se rende e que não temos a intenção de parar de vencer".

De la Fuente elogiou a profundidade do elenco da seleção espanhola e as opções disponíveis para fazer alterações durante as partidas, dizendo: "Tenho sorte de contar com esses jogadores. Qualquer um pode entrar em campo e estar pronto. Trata-se de tentar fazer mudanças, e eles têm um talento excepcional".