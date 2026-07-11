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De la Fuente bate um recorde inédito... e Yamal mantém a invencibilidade

L. de la Fuente
L. Yamal
Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
França x Espanha
França
Espanha
Bélgica
EUA
França

A vitória sobre a Bélgica leva o técnico espanhol a números notáveis

A seleção espanhola continuou a bater recordes após vencer a Bélgica por 2 a 1, na noite de ontem, sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, garantindo sua vaga nas semifinais e reforçando sua sequência de resultados excepcionais sob o comando do técnico Luis de la Fuente.

De acordo com a rede francesa Stats Foot, De la Fuente tornou-se o primeiro técnico na história das seleções europeias a não sofrer nenhuma derrota nas primeiras 13 partidas que comandou em grandes torneios (Copa do Mundo e Euro), após conquistar 12 vitórias e um empate.

Essa exceção ocorreu na atual edição da Copa do Mundo, com o empate contra Cabo Verde na estreia dos Matadores na fase de grupos.

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Por sua vez, a Opta destacou que o técnico espanhol se tornou o treinador com a maior sequência de jogos sem derrota na Copa do Mundo e na Eurocopa entre todos os técnicos.

E os números impressionantes não se limitaram ao técnico, já que o jovem astro Lamine Yamal continuou a exercer sua influência positiva na seleção “La Roja”.

A Stats Foot revelou que a seleção espanhola venceu todas as 11 partidas em que Lamine Yamal foi titular em grandes competições, seja na Copa do Mundo ou na Eurocopa, mantendo o jogador com um histórico perfeito com a camisa da seleção de seu país nessas competições.

Vale lembrar que a seleção espanhola enfrentará a França na terça-feira, nas semifinais.

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