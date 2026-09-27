O novo técnico da seleção, Xavi Hernandez, cortou o lateral de 25 anos da convocação para o próximo jogo da Nations League da Elftal contra a Sérvia, no domingo à noite (18h). Isso consta na lista oficial do elenco que a federação holandesa enviou à UEFA.

Frimpong já não havia entrado em campo no confronto com a seleção alemã na última quinta-feira (1 a 1). Embora o lateral-direito estivesse na convocação da Holanda, ele ficou no banco durante os 90 minutos completos. Contra a Sérvia, agora ele não conseguiu nem sequer entrar no grupo de 23 jogadores.

Para Frimpong, o corte é o próximo amargo ponto baixo de uma crise esportiva que já dura cerca de um ano. Depois de ter conquistado com o Bayer 04 Leverkusen, em 2024, a dobradinha de Campeonato Alemão e Copa da Alemanha, o Liverpool garantiu, no verão de 2025, os serviços do velocíssimo lateral-direito. Os Reds pagaram 40 milhões de euros ao clube da Bundesliga.

Sob o comando do ex-treinador dos Reds Arne Slot, que o levou para Anfield como contratação desejada, Frimpong parecia ter vaga certa na lateral direita de uma linha de quatro, mas primeiro foi freado por persistentes problemas na coxa. Nas primeiras 16 rodadas da Premier League, ele ficou fora de dez por lesão. Também por isso, até a virada do ano ele somou apenas 11 partidas (um gol, uma assistência) em 27 jogos oficiais possíveis.

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Quantas participações em gols Jeremie Frimpong somou em sua primeira temporada no Liverpool?

Quando finalmente passou a jogar com mais frequência no novo ano, após se recuperar da lesão, raramente conseguiu convencer. Na linha defensiva de quatro de Slot — no Leverkusen, ele ainda atuava como ala pela direita em uma linha de três —, o holandês voltou a mostrar fraquezas gritantes no jogo defensivo e no posicionamento. Também na frente faltou a força de impacto esperada, e ao fim da temporada ele terminou com apenas modestos dois gols e duas assistências em 35 jogos.

Em outubro, pouco antes de Frimpong ficar um período mais longo fora por causa dos problemas na coxa, o ex-jogador dos Reds Don Hutchison explicou, por isso,: "Eu vi todos os jogos do Liverpool nesta temporada que pude ver. E em alguns deles, como aquele contra o Southampton (2 a 1 na EFL Cup no fim de setembro, nota da redação), ele simplesmente entregou a bola o tempo todo. Passes simples foram para qualquer lugar, e a confiança dele está desaparecendo cada vez mais."

Já naquela época, ele sugeriu ao técnico do LFC, Slot, que abrisse mão do holandês e procurasse alternativas. "Eu colocaria (Conor) Bradley para começar, com certeza. Frimpong, com o nível atual de atuação, não está nem perto do time titular", disse Hutchison.

Por que Jeremie Frimpong ficou fora da Copa do Mundo de 2026 com a Holanda?

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A conta pela fraca temporada no Liverpool chegou para Frimpong no verão passado, quando ele perdeu a vaga na lista da Holanda para a Copa do Mundo. Em vez dele, Jurrien Timber (Arsenal) e Denzel Dumfries (Real Madrid) receberam a confiança do ex-técnico da seleção Ronald Koeman para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

E também no clube as coisas ainda não andam realmente bem. Depois de ter sido utilizado no início da temporada pelo novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, como opção preferida para a lateral direita, agora quem tem recebido preferência por ali é o reforço Ronald Araujo, que na verdade é zagueiro de origem.

Os números frios dão razão a Iraola. Enquanto, com Frimpong no time titular, o Liverpool sofreu seis gols em quatro partidas, com Araujo desde o início em três jogos a equipe ainda não levou nenhum gol. Uma circunstância que o ex-jogador da seleção inglesa Danny Murphy também criticou recentemente.

Em talkSport, ele disse que "os laterais", referindo-se além de Frimpong também ao seu equivalente pela esquerda, Milos Kerkez, "não são bons o suficiente" para as exigências do Liverpool. "Eles também não vão melhorar, isso não está neles. Eles trabalham duro, mas o nível dos cruzamentos e a tomada de decisão no terço final do campo são fracos."