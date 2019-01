De Gea ainda não está satisfeito com o Manchester United

O goleiro espanhol vibra com a boa fase do time, mas diz que a obrigação era brigar pelo título da Premier League

O Manchester United é outro desde a chegada de Ole Gunnar Solskjaer para comandar interinamente o clube após a demissão de José Mourinho. Em oito jogos sob o comando do norueguês, considerando todos os torneios disputados, o aproveitamento foi de inéditos 100%. No entanto, para o goleiro David De Gea, isso ainda não é o bastante.

"Estamos muito felizes com as vitórias, mas não estamos satisfeitos com a situação total", afirmou o goleiro espanhol para a Sky Sports. "Este é um clube que deveria estar lutando pelo título, mas estamos ganhando confiança e vamos tentar conquistar o máximo possível para o restante da temporada: vencer jogos, torcer para chegarmos nos lugares da Champions League e ir bem na competição".

Na opinião de De Gea, a principal melhora do time neste período foi na defesa: "É verdade que estávamos sofrendo muitos gols na primeira parte da temporada, e na Premier League é difícil não sofrer gols. Mas não estávamos defendendo muito bem. Estávamos dando muitas chances, mas conseguimos agora controlar os jogos melhor".

"Agora temo mais a bola e defendemos muito melhor, diminuindo as chances para os nossos rivais e conquistamos muitas vitórias sem sofrermos gols. Isso nos deu mais confiança e continuar neste caminho é o mais importante".

Em sexto lugar na tabela da Premier League, a primeira fora das posições que garantem participação nos torneios europeus, o United entra em campo nesta terça-feira (29) para enfrentar o Burnley dentro do estádio de Old Trafford. Uma vitória pode, dependendo dos resultados de Arsenal e Chelsea, colocar os Red Devils ainda mais perto do G4. No entanto, De Gea não espera moleza.

"É um time que nós conhecemos muito bem. Eles são perigosos e nós conhecemos o tipo de jogo que eles vão utilizar contra nós. Eles gostam de te colocar sob pressão com bolas longas e são muito perigosos em bolas paradas. Eles estão em uma boa sequência (3 vitórias e um empate na Premier League), mas nós também estamos e vamos cheios de confiança para ganharmos os três pontos", completou.