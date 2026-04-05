De forma categórica... O craque do Barcelona recusa o Arsenal e a Liga Saudita

De acordo com uma reportagem, um dos astros do Barcelona recusou uma oferta milionária da Liga Saudita “Roshen” e insistiu em permanecer no Estádio Spotify Camp Nou.

De acordo com Alfredo Martínez, renomado jornalista da emissora espanhola “Onda Cero”, o craque da La Roja e do Barça, Dani Olmo, recusou a proposta do Al-Qadisiyah saudita.

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O Al-Qadisiyah estava pronto para apresentar uma oferta oficial ao Barcelona, no valor de 60 milhões de euros, em troca dos serviços de Olmo, atraindo o jogador com um contrato de quatro anos e um salário líquido anual de 9,5 milhões de euros.

Mas o astro espanhol tomou uma decisão definitiva: recusou categoricamente. A oferta do Al-Qadsia não foi a única que chegou à mesa de Olmo recentemente; ele também recebeu propostas de grandes clubes da Premier League, como o Arsenal, além de clubes da Ligue 1.

Todas as ofertas receberam a mesma resposta: “Olmo só pensa em continuar no Barça”.

Olmo vem apresentando um bom desempenho com o time catalão e contribuiu fortemente no último sábado para a vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 1), na La Liga, ao dar a assistência para o primeiro gol de seu companheiro Marcus Rashford.