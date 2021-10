Barcelona é o único time de La Liga que não sofreu gols de Luis Suárez... ainda

O uruguaio já balançou as redes contra 30 dos 31 adversários do Campeonato Espanhol, mas o ex-time não foi um deles

A La Liga vai ter um jogão neste sábado (2), às 16h (de Brasília). O Atlético de Madrid vai receber o Barcelona pela oitava rodada, e se para o torcedor e fã de esporte esse jogo já é especial por reunir dois dos principais times da Espanha e da Europa, para Luis Suárez é ainda mais. Além de enfrentar seu ex-time pela segunda vez, o uruguaio vai estar em busca do último gol que falta para completar o seu bingo.

Na temporada 2020/21, Luis Suárez, pela primeira vez em sua carreira enfrentou o Barcelona, time em que atuou entre 2014 e 2020, quando foi descartado pelo novo treinador da equipe, Ronald Koeman. Ele, porém, só jogou um dos dois jogos, o empate do Camp Nou, já que na vitória no Wanda Metropolitano estava com Covid-19.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com apenas um jogo contra a ex-equipe e sem nenhuma vitória, Suárez ainda está em busca de marcar seu primeiro gol contra o Barcelona, o único time da La Liga que ainda não teve suas redes balançadas pelo uruguaio. Aos todo são 171 gols contra 30 dos 31 rivais espanhóis, inclusive quatro contra seu atual time, o Atlético de Madrid, na época em que atuou pelos culés.

Veja todos os gols de Suárez na La Liga, jogando por Barcelona e Atlético de Madrid:

Adversário Gols Eibar 12 Real Bétis 11 Espanyol 10 Real Madrid 10 Celta de Vigo 9 Sporting Gijón 8 Valencia 8 Alavés 8 Deportivo La Coruña 8 Getafe 8 Granada 7 Athletic Bilbao 6 Sevilla 6 Las Palmas 6 Villarreal 6 Rayo Vallecano 6 Real Sociedad 5 Leganés 5 Levante 5 Atlético de Madrid 4 Córdoba 4 Girona 4 Cádiz 3 Huesca 2 Real Valladolid 2 Elche 2 Osasuna 2 Almería 2 Mallorca 1 Málaga 1 Barcelona 0 Total 171

Além da sensação que quase todo jogador tem ao enfrentar seu ex-clube, Suárez não esconde a vontade extra de jogar contra o time de Koeman, que o afastou da pré-temporada passada, antes de ele ir para o Atleti. "É carma, destino, o fato de eles o desprezarem, porque eu não esqueço que no ano passado, na pré-temporada, eles me enviaram para treinar separadamente para me irritar e eu era um profissional. Eu era um profissional e fui para o treinamento todos os dias sem fazer cara feia porque é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu sou e o destino terá o fim que ele terá que ter", explicou ele em entrevista ao Sport e TVE.

O jogador também fez um longo desabafo sobre sua saída do clube. "Às vezes dói as formas e mais pela trajetória que se tem, pelo respeito que sempre tenho dado. Lembro que, assim como tivemos grandes momentos nos anos que vivi no Barcelona, passamos por momentos, noites muito ruins, em que se sentia dor, tristeza... porque estando no Barcelona você tem a obrigação de ganhar tudo... seja qual for o time que você tenha, você tem a obrigação de ganhar tudo", disse.

Suárez disse, ainda, que apesar da grande média de gols que teve no clube, foi desprezado, e que ficou muito mal com o jeito como foi tratado na hoa de sua dispensa.

"Tive jogos bons e ruins, mas meus números mostram que eu não fiquei abaixo da média de 20 gols por temporada, e não sei se há alguém que tenha conseguido fazer isso no Barcelona, além do Leo [Messi], que é um caso à parte. Quando chegou a hora, fiquei aborrecido com a maneira como me trataram, eu disse isso, isso me machucou, mais do que tudo porque sou um jogador que sempre deu tudo para o Barcelona e eu dei tudo para o clube, e ser tratado assim me machucou, mas também com a autocrítica de dizer que as coisas acontecem por uma razão", completou o jogador, que apesar de tudo, diz não guardar rancor.