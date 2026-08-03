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Kevin De Bruyne Napoli CremoneseGetty Images
Hussein Hamdy

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De Bruyne vai jogar ao lado de Messi no Inter Miami?

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Uma fonte do Inter Miami confirmou a posição do clube sobre a contratação do belga Kevin De Bruyne, especialmente após os relatos que circularam a respeito do início de negociações do clube americano com o meio-campista da seleção belga.

A fonte esclareceu, em declarações à rede "ESPN", que o Inter Miami não tomou a iniciativa de entrar em contato com De Bruyne, tampouco realizou qualquer conversa com o meio-campista da seleção belga, apesar dos relatos constantes que o ligaram a uma transferência para o clube.

A fonte apontou que o Inter Miami, em vez disso, vai se concentrar em aproveitar ao máximo o elenco atual, durante as disputas da Leagues Cup e as próximas partidas da MLS.

O clube do sul da Flórida, que conta em suas fileiras com Lionel Messi, apresentou recentemente seu novo jogador, Casemiro, durante a cerimônia de apresentação à torcida no estádio Chase, antes de sua primeira aparição em casa na noite de sábado.

O jogador se juntou à equipe em uma transferência gratuita, com contrato que se estende até o fim da temporada de 2027 na MLS, com opção de renovação até junho de 2029.

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O Inter Miami também contratou o zagueiro equatoriano Fresico Caicedo por empréstimo do clube costa-riquenho FC Moravia FCM, até o fim da temporada de primavera de 2027 na MLS.

O Inter Miami ocupa a segunda posição na tabela de classificação da Conferência Leste, com 38 pontos em 18 partidas, depois de ter empatado por 2 a 2 com o Columbus Crew na rodada passada.

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