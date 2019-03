David Neres, D. Costa ou Dudu? Quem deveria substituir Vinicius Jr. na seleção?

Opções são variadas e contam com nomes conhecidos e não lembrados por Tite nas outras convocações

Depois da confirmação da gravidade da lesão de Vinicius Jr. na derrota do Real Madrid para o Ajax por 4 a 1 na última terça-feira (5), a Seleção Brasileira também ganha um desfalque para os amistosos contra Panamá e República Tcheca nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

O jogador, que recebeu sua primeira convocação justamente para repor a ausência de Neymar, que se recupera de fratura no metatarso do pé direito, precisará ser substituído. Tite terá um problema para resolver e tem na lista de substitutos velhos conhecidos e caras novas.

Vale lembrar que o treinador do Brasil e sua comissão técnica passaram os meses de janeiro e fevereiro assistindo partidas de equipes nacionais e internacionais antes do anúncio da lista de 23 nomes que disputarão os jogos de março. Além disso, boa parte da lista para a Copa América deve se basear nos nomes chamados agora.

Desta forma, confira quais são os candidatos a substituir o atacante do Real Madrid para os amistosos e, quem sabe, para a competição continental a se disputar entre os meses de junho e julho.

DAVID NERES - AJAX



Um dos destaques do Ajax, David Neres vem atraindo os holofotes do futebol europeu e mostrou sua importância com o gol marcado na vitória sobre os Merengues. O camisa 7 dos holandeses já foi especulado como reforço de Manchester United, Roma e Borussia Dortmund, mas ainda não teve nenhuma proposta oficial. Até o momento, o atacante não esteve em outras convocações.

DUDU - PALMEIRAS



Embora tenha recebido o chamado da equipe nacional apenas em 2017 e quando ficou entre os suplentes dos convocados para a Copa do Mundo da Rússia, o nome de Dudu circula entre os favoritos a ganhar mais uma chance com Tite. A comissão técnica esteve presente no clássico entre Palmeiras e Corinthians no dia 2 de fevereiro.

DOUGLAS COSTA - JUVENTUS



Douglas Costa é um jogador que tem o status mais duvidoso entre os que têm os nomes cotados como prováveis. O jogador se lesionou recentemente com a Juventus e seu retorno aos gramados tem sido feito de maneira gradual por parte da comissão técnica Bianconera. Ele já é conhecido de Tite e esteve no Mundial da Rússia, onde recebeu elogios atuando na ponta direita.

WILLIAN - CHELSEA



Apesar de ter recebido poucas chances na Seleção Brasileira após a eliminação na Rússia, Willian ainda é um jogador que atrai a atenção da comissão técnica do Brasil. Não à toa Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian acompanharam o jogo entre Chelsea e Malmö, pela Europa League, no Stamford Bridge.

LUCAS MOURA - TOTTENHAM



Um que vem ganhando confiança entre os especulados, Lucas Moura foi agraciado por Tite em 2018, quando esteve em dois amistosos com o Brasil. Tratado como décimo segundo jogador no Tottenham, o meia tem sido utilizado com regularidade no esquema de Mauricio Pochettino.