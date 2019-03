Vinicius Jr. rompe ligamento e para por dois meses

Jovem estrela deixou o campo chorando na derrota do Real Madrid para o Ajax ainda no primeiro tempo

Se as más notícias já estavam saturadas no Real Madrid, os torcedores merengues receberam mais uma. Na manhã desta quarta-feira (6), o clube informou que Vinicius Jr. sofreu um rompimento dos ligamentos do tornozelo direito e, apesar de não ter informado o tempo de recuperação, a previsão é que a baixa seja por dois meses.

"Depois dos exames realizados hoje em nosso jogador Vinicius Junior pelo serviços médicos do Real Madrid se diagnosticou um rompimento dos ligamentos da articulação tibioperonea da perna direita. Pendente de evolução", disse o comunicado médico do Real Madrid, divulgado.

Mais artigos abaixo

A jovem estrela deixou o gramado chorando ainda no primeiro tempo durante a derrota do Real para o Ajax por 4 a 1, que decretou a eliminação da equipe da Champions League. Em entrevista após o apito final, Vinicius havia minimizado a gravidade do ferimento.

"Foi no lance que tentei sair da falta e ele pisou no meu pé. Estava doendo muito, mas os doutores me acalmaram e falaram que não é nada demais. Vou dormir ver como acordo amanhã e se não tiver nada. Mesmo assim, faremos exames para ver quanto tempo ficarei parado e se foi algo grave ou não", disse o jogador, ao Esporte Interativo.

Convocado na semana passada por Tite para os amistosos no fim do mês contra Panamá e República Tcheca, o jogador deve ser cortado da seleção brasileira.