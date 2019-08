David Luiz fecha com Arsenal por dois anos e deixa o Chelsea

Zagueiro brasileiro assinou uma extensão de contrato com o Chelsea em maio, mas foi para o rival londrino três meses depois

No último dia da janela de transferências aberta na , o acertou a contratação do zagueiro brasileiro David Luiz junto ao por 8 milhões de libras (aproximadamente R$ 38 milhões). O defensor assinou um contrato de dois anos com os Gunners, de acordo com a Goal Inglaterra.

Luiz assinou uma renovação de contrato com o Chelsea no último mês de maio. E vale lembrar que os Blues de Londres estão impedidos de contratar qualquer jogador nessa e na próxima janela de transferências. Por isso, a saída do brasileiro deixa a zaga do Chelsea mais fragilizada e Frank Lampard deve contar com jogadores da base para suprir a lacuna.

A janela de transferências na Inglaterra fecha nessa quinta-feira (08), às 13h (de Brasília) e muitos acordos devem ser feitos nas últimas horas restantes.

A chegada de David Luiz é para substituir Laureant Koscielny. O ex-capitão dos Gunners fechou um acordo com o , de seu país natal e não atuará mais na Premier League. A liderança do defensor brasileiro e o fato de ele já ter trabalhado com Unai Emery no facilitaram a negociação entre os rivais londrinos.

Enquanto isso o Arsenal trabalha para trazer também o lateral-esquerdo Kieran Tierney junto ao .