O Barcelona está dando os últimos retoques na negociação para a contratação definitiva do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim (18 anos), proveniente do Al-Ahly.

Na semana passada, o clube catalão exerceu a opção de compra do contrato de Hamza Abdelkarim, acordada com o Al-Ahly, segundo a qual o jogador — que passou esta temporada emprestado ao time “Juvenil A” (sub-19) do Barcelona, para o time principal de forma definitiva, por 1,5 milhão de euros, além de variáveis, em uma transação anunciada oficialmente pelo Al-Ahly em suas redes sociais, conforme confirmado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

O jornal revelou que “o anúncio oficial definitivo será feito a partir da próxima segunda-feira, de acordo com fontes a par do processo de troca de documentos entre os dois clubes”.

E acrescentou: “As informações indicam que as duas partes (Al-Ahly e Barcelona) estão atualmente trocando documentos e concluindo os trâmites burocráticos necessários, com a expectativa de que todos os acordos sejam finalizados antes de 30 de junho deste ano, data limite acordada para o cumprimento das condições da transação”.

Essas negociações ocorrem em um momento em que o jogador egípcio participa com a seleção de seu país das competições da Copa do Mundo de 2026.

O Mundo Deportivo destacou uma reclamação apresentada pelo clube “Al-Kom Al-Ahmar” – onde Abdelkarim começou sua carreira –, na qual o Al-Ahly reivindica parte do valor da transação a título de direitos de patrocínio.

E concluiu: “No entanto, esse conflito não afeta de forma alguma o Barcelona nem é de sua responsabilidade, já que é tratado como uma questão interna entre os dois clubes egípcios”.

Leia também:

Um costume antigo... Bouadi se aproxima do Real Madrid em um cenário semelhante ao de Özil e James