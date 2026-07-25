Tudo indica que Darwin Núñez vai deixar a Arábia Saudita já após uma temporada. The Athletic informa que o avançado do Al-Hilal está na mira do Atlanta United.

Segundo o meio de comunicação, as primeiras conversas entre ambas as partes já começaram. Ainda não se fala de um acordo em fase avançada, mas o Atlanta United está a estudar seriamente as possibilidades de levar o ponta de lança uruguaio para a MLS. Em Inglaterra, onde Núñez jogou anteriormente no Liverpool, já se fala numa "transferência bizarra".

A contratação recorde Emmanuel Latte Lath está prestes a sair, abrindo espaço para inscrever um novo "designated player". Por esse motivo, o avançado foi deixado de fora da convocatória de quarta-feira por precaução.

Núñez chegou ao Al-Hilal apenas no ano passado, mas parece já estar de saída. O ponta de lança de 27 anos perdeu o seu lugar no plantel depois de o gigante saudita ter contratado Karim Benzema.

Na última temporada, o avançado somou seis golos e quatro assistências em dezasseis jogos oficiais. Além disso, no Mundial do verão passado, voltou a somar os seus primeiros minutos oficiais desde fevereiro com a camisola do Uruguai, embora isso tenha terminado em fracasso.

Resta saber, nas próximas semanas, se o Atlanta United conseguirá realmente libertar Núñez do Al-Hilal. O clube norte-americano tem meios financeiros para concretizar uma transferência deste tipo, mas, para já, ainda não existe acordo definitivo.

Não é claro quanto custará Núñez. Neste momento, o Transfermarkt avalia-o em 20 milhões de euros. O seu contrato com o Al-Hilal é válido até meados de 2028.