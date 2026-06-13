Danny Makkelie avalia mal a situação e entra para a história da Copa do Mundo

Danny Makkelie registrou uma estreia na Copa do Mundo. O árbitro da Eredivisie comandou a partida entre Estados Unidos e Paraguai e foi o primeiro árbitro a aplicar a novíssima regra de identificação errada.

Antes do início da Copa do Mundo, a FIFA introduziu os novos recursos necessários para o VAR. Em casos de identificação errada, o VAR tem a possibilidade de corrigir o árbitro se a infração tiver sido cometida pela outra equipe e um cartão vermelho ou amarelo tiver sido aplicado indevidamente.

O VAR Carlos del Cerro Grande chamou Makkelie ao monitor aparentemente de forma repentina após o intervalo. O que exatamente estava acontecendo não ficou claro a princípio. No fim das contas, Makkelie havia avaliado uma situação de forma totalmente errada.

Em um confronto entre Miguel Almirón e o capitão americano Tim Ream, este recebeu um cartão amarelo após uma suposta falta sobre o paraguaio.

Nas imagens que Makkelie também viu, ficou claro que Ream não havia tocado em seu adversário com a entrada. Almirón continuou sua corrida por um instante e depois caiu no chão como um cisne moribundo.

Makkelie concluiu que nunca deveria ter dado o cartão amarelo a Ream e retirou a punição. Almirón recebeu então o cartão amarelo que merecia. Um caso único.

Makkelie, que além disso quase não chamou a atenção, testemunhou em campo uma vitória dominante dos Estados Unidos. O Paraguai não teve a menor chance (4 a 1).