Danny Buijs está totalmente satisfeito com seu próprio jogador: “É incrível o que a gente vive!”

Danny Buijs não está nada satisfeito com o comportamento de Luka Tunjic. O meio-campista do Fortuna Sittard desistiu do nada e, neste momento, encontra-se em algum lugar da Alemanha. Pelo menos é o que o técnico acredita.

“Tunjic se ausentou do nada”, resmunga Buijs antes do confronto do Fortuna contra o NAC. “Com o quê? Pois é. Sim, com o quê? Ele diz que não está disponível.”

“Nas últimas semanas, ele treinou e jogou, mas, de um dia para o outro, diz: não posso mais treinar e não posso mais jogar. E eles foram embora.” Pascal Kamperman observa que isso tem a ver com uma questão contratual e, possivelmente, com um futuro em outro lugar.

“É para isso que tudo aponta”, reage Buijs. “Mas hoje em dia há um monte de gente envolvida nisso. Às vezes é surpreendente o que a gente passa”, suspira ele. “Se eu tenho alguma ideia de onde ele está? Suspeito que ele esteja na Alemanha.”

“Por dentro, isso me incomoda”, reconhece o técnico. “Acho que os agentes desempenham hoje em dia um papel realmente importante em relação a um jogador. Os clubes pagam os salários pontualmente. Você pode esperar algo em troca disso, mas também precisa retribuir. Isso às vezes fica desequilibrado.”

“Ainda temos um grupo excelente e é nisso que quero investir meu tempo e minha energia”, conclui Buijs, encerrando o assunto. Com uma vitória sobre o NAC, o Fortuna sobe para a décima primeira posição na Eredivisie.