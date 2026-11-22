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Zagueiro valoriza conquista do Flamengo, destaca regularidade da campanha e defende o peso do campeonato após empate com o Palmeiras

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O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Palmeiras no último sábado (21), no Nubank Parque, e confirmou o título do Brasileirão de 2026 com duas rodadas de antecedência. Após a conquista, o zagueiro veterano Danilo rebateu as críticas que tratavam o troféu como "prêmio de consolação" diante das eliminações nas outras competições da temporada e classificou esse tipo de avaliação como uma “loucura”, destacando a exigência de uma campanha longa e regular.

Em entrevista após a partida, o zagueiro ressaltou a duração do Brasileirão e a necessidade de manter o nível de dedicação ao longo de praticamente todo o calendário. Danilo também destacou a importância de ignorar as cobranças externas e priorizar o compromisso com o clube, valorizando o trabalho coletivo que levou o Rubro-Negro ao título.

"Prêmio de consolação... É uma loucura falar nisso. O Brasileiro é muito longo, começou dia 28 de janeiro, estamos quase em dezembro, jogando semana a semana. Necessita muito trabalho, muita linearidade. Tapar os ouvidos para não ouvir os ruídos, aquilo que vem de fora, jogar pela camisa, por um sentimento maior do que o ego e os objetivos pessoais", falou o zagueiro.

Um dos líderes do elenco, Danilo também elogiou o ambiente interno do Flamengo e a organização do grupo durante a campanha. O defensor ressaltou o respeito à hierarquia e o comprometimento dos jogadores para manter o clube entre os principais do futebol brasileiro, mesmo diante das dificuldades enfrentadas ao longo do ano.

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"Esse grupo está de parabéns, porque trabalhou bem, existe uma hierarquia dentro do grupo que é muito bem respeitada e que tem trabalhado incansavelmente para trazer o Flamengo sempre para o mais alto possível", disse.

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A conquista diante do Palmeiras representa o décimo título brasileiro da história do Flamengo e o segundo consecutivo. O Rubro-Negro volta a vencer a competição em temporadas seguidas, feito que não alcançava desde 2019 e 2020, consolidando novamente sua força no cenário nacional. O título foi confirmado justamente diante de um dos principais rivais dos últimos anos, tornando a comemoração ainda mais especial para o elenco.

Danilo ainda destacou o significado de levantar a taça na casa do Palmeiras, rival que protagonizou disputas importantes com o Flamengo pelo futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos. O zagueiro valorizou a conquista como reconhecimento à regularidade da equipe e à capacidade de superar os momentos de dificuldade durante a temporada.

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"Sabor especial ganhar aqui na casa do Palmeiras, com todo respeito à instituição, mas é a rivalidade do futebol brasileiros nos últimos anos, não só brasileiro, como sul-americano. Para a gente é muito importante, um troféu que premia a regularidade da equipe ao longo do ano, a resiliência nos momentos de dificuldade. Agora é comemorar, porque fomos coroados com um título importante", concluiu.

Com o título já garantido, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), às 16h (horário de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não altera mais a disputa pela taça, e o Rubro-Negro entra em campo para cumprir tabela, antes de encerrar sua participação na competição diante da Chapecoense, no Maracanã, no dia 2 de dezembro.