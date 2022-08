Dani Alves tem vida difícil em seu início no Pumas

O lateral brasileiro chegou até a ser vaiado pela torcida do clube após goleada neste domingo (21)

Daniel Alves não vive um grande momento em seu início no futebol mexicano. Atuando pelo tradicional Pumas, ainda não venceu uma partida e chegou a sair vaiado pela torcida neste domingo (21).

Sem clube após deixar o Barcelona, Dani optou pelo futebol mexicano para se manter em atividade enquanto se preparava para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar - a escolha do jogador chegou a contar até com o 'aval' de Tite.

O começo, porém, não é lá essas coisas. Logo em sua estreia, contra o Mazatlán, Dani Alves e o Pumas ficaram no empate por 1 a 1. Mesmo placar do segundo jogo, contra o Monterrey. Mas de lá pra cá, vieram três derrotas consecutivas.

Getty Images

A primeira delas veio em um 3 a 0 diante do gigante América-MÉX. A segunda, de virada contra o Atlético San Luís, do treinador brasileiro André Jardine, por 3 a 2. Finalmente, contra o Santos Laguna numa goleada esmagadora por 5 a 1. Com a presença, inclusive, de membros da comissão técnica da seleção brasileira, como o auxiliar César Sampaio.

Por mais que parte da torcida reconheça o esforço do jogador, Dani Alves se tornou um alvo fácil para rivais e para parte da própria torcida do Pumas. Muitos, inclusive, ironizando a dificuldade do jogador mais vencedor da história do futebol em ter sucesso na Liga MX.

Em resposta às críticas, antes da goleada deste domingo (21), Dani postou uma mensagem no Instagram onde apontava que é "fácil ser comentarista, mas difícil ter sucesso."

Com contrato até o final da temporada no Pumas, Dani Alves ainda não está confirmado na lista de Tite, mas deve fazer parte da delegação brasileira que vai para o Qatar, no final do ano. Mas a expectativa de todos é que o lateral tenha uma sorte maior no futebol mexicano durante sua preparação.