Daniel Alves, por exemplo, precisa correr se quiser assinar por um clube do Brasileirão

Corrida contra o tempo. É assim que podemos descrever os últimos dias da janela para inscrição de atletas no Brasileirão Série A.

Todo ano, times procuram pechinchas e opções baratas na reta final para reforçarem seus elencos pensando no segundo turno da competição. Seja na briga pela Libertadores ou para ficar na primeira divisão, sempre é comum vermos algumas "tentativas de última hora" para fazer a diferença.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em 2021, por exemplo, temos Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol em número de títulos, livre no mercado e negociando com equipes como Fluminense, Internacional, Flamengo e Athletico. Tudo indica que o lateral será reforço de alguma grande equipe para a segunda metade do Brasileirão.

A dúvida pode pintar, então: até quando os times da Série A podem se reforçar inscrever atletas na competição?

Até quando os clubes da Série A podem se reforçar e inscrever atletas?

O prazo não é tão longo: todos os clubes da Série A do Brasileirão só podem inscrever jogadores no BID até a próxima sexta-feira, dia 24 de setembro.

Segundo o regulamento, o dia 24 é o último dia em que as equipes podem registrar jogadores. À partir daí, os times até podem contratar, mas não poderão utilizar tais contratações no Campeonato Brasileiro - terão apenas que pagar salários e incorporar o atleta nos treinamentos.

Assim, efetivamente, as equipes tem menos de uma semana para se movimentarem, fecharem qualquer negociação que esteja em andamento e avançarem nos bastidores. Resta saber se teremos grandes surpresas - e qual será o destino de Daniel Alves?