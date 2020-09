D’Alessandro, cidadão brasileiro: por que o processo demorou tanto tempo?

Foi publicado, Diário Oficial da União, decisão que torna o ídolo do Inter brasileiro

E Andrés D'Alessandro, depois de tanto tempo atuando pelo Internacional, pode finalmente falar: é brasileiro. O meia, nascido na e revelado pelo , chegou a Alegre em 2008 para atuar pelo e recentemente solicitou a sua cidadania brasileira, o que lhe foi concedido pela Secretaria Nacional de Justiça.

Quer ver jogos da Série C ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, após quase 13 anos ocupando uma vaga de estrangeiro pelo Inter, o jogador passará a "não valer" para o limite de cinco estrangeiros que podem atuar no , dando espaço para que o clube contrate outro jogador nascido fora do país ou utilize mais gringos juntos.

Mais times

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (17) e já é irreversível: à partir de agora, D'Alessandro pode se considerar um brasileiro. O ídolo já havia dado entrada no pedido em 2017 e aguardava, neste ano, apenas que a justiça terminasse de analisar a sua documentação.

O processo para que o jogador ganhasse a dupla cidadania durou mais de três anos devido à sua complexidade: ele envolve dois governos, embaixadas e muita documentação de todas as partes.

Em sua conta oficial no Twitter, D'Alessandro postou uma mensagem comemorando a decisão, dizendo que este é um dia muito especial para sua carreira e agradecendo a recepção positiva que recebeu no Brasil desde que chegou, em 2008.

Oficialmente brasileiro! Dia muito especial na minha vida e carreira. Ser cidadão de um país que tão bem acolheu a mim e minha família é motivo de muito orgulho.

A história está feita!

Obrigado, Brasil! pic.twitter.com/8vwsNgGsEf — Andrés D'Alessandro (@dale10) September 17, 2020

Como Coudet contava, em seu elenco, com sete estrangeiros, a naturalização de D'Alessandro faz com que o clube conte com apenas seis. Vale lembrar que, dentro de uma partida, apenas cinco são permitidos ao mesmo tempo.

Mais artigos abaixo

Trata-se de um gesto apenas simbólico: as raízes do ídolo do já estão no Brasil. Seus filhos vivem no país a mais de dez anos, falam português fluentemente e um deles, inclusive, Gonzalo, o mais novo, nasceu em Porto Alegre.

Alguns internautas, inclusive, já lamentam a demora do processo: caso tivesse saído mais cedo - bem mais cedo, por sinal... -, quem sabe D'Alessandro pudesse ter encontrado uma vaguinha na seleção brasileira.