D'Alessandro renova com o Inter e completará 12 anos no clube

Meia-atacante argentino chegará à 12ª temporada no Beira-Rio. O seu vínculo foi estendido até o fim de 2020

D'Alessandro seguirá no em 2020. O clube confirmou, na tarde desta terça-feira (31), a renovação do contrato do argentino até o fim do próximo ano.

O clube utilizou o seu perfil nas redes sociais para confirmar que o meio-campista seguirá no Beira-Rio por mais um ano ao menos. Ele está no clube desde 2009.

Uma mensagem de um capitão, que também é torcedor, para toda uma torcida. De um colorado para outros milhões, que há 11 anos vivem, juntos, todos os momentos como únicos - e assim seguirão. pic.twitter.com/fbJotBlbg5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 31, 2019

"Em 2020, decidi ficar em casa. Ao lado da minha torcida, vamos Inter!", afirmou o camisa 10 em um vídeo divulgado pelo clube gaúcho.

De acordo com o Inter, D'Alessandro soma 474 partidas e 92 gols pelo clube. A estreia aconteceu em 13 de agosto de 2008, em um Gre-Nal pela . De lá para cá, o argentino se tornou um símbolo do nos últimos anos.