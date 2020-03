D'Alessandro: gols, títulos, times, polêmicas e mais sobre a carreira do argentino

Meia argentino é ídolo do Internacional e teve passagem marcante pelo River Plate; confira os números do jogador

Há mais de 10 anos no , Andrés D'Alessandro passou de contratação badalada a ídolo, de argentino a gaúcho, de estrela a capitão. Meia inteligente e cerebral, o jogador também é conhecido por seu temperamento explosivo dentro de campo e polêmicas ao longo de sua carreira vitoriosa.

Já na história do Inter, D'Ale também coleciona títulos com o , seu clube de infância, além de passagens pela Europa e alguns jogos com a camisa da seleção argentina.

Confira em detalhes a trajetória de D'Alessandro no futebol.

A carreira de D'Alessandro: clubes, jogos e gols

River Plate

Seu berço na , D’Ale foi recrutado para atuar pelo River Plate aos nove anos e foi destaque das categorias de base e gandula em jogos no Monumental de Nuñez. Estreou pelo time principal com 20 anos, em 2000.

Em 2003, saiu para girar sem muito destaque pela Europa, antes de retornar em 2016 ao clube, onde conquistou a Copa da Argentina e a .

JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 30 5 4 8 0

Internacional



Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

D'Ale chegou ao Inter em 2008 onde participou das conquistas da Libertadores, da e da Recopa organizada pela Conmebol, além de seis estaduais, mas voltou ao River para cumprir um ano de empréstimo em 2016, ano que o time colorado, sem sua maior estrela, caiu para a segunda divisão.

O retorno ao Beira-Rio em 2017 reforçou a relação entre D’Alessandro e o clube gaúcho. Consagrado e campeão, o camisa 10 disputou a segunda divisão, o pior momento da história do Inter.

Na última temporada, o argentino disputou 31 jogos e marcou apenas um gol. Na Libertadores, participou de todos os dez jogos até a eliminação para o nas quartas de final, sendo titular em seis.

JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 30 5 4 8 0

Argentina



Foto: Getty Images

Na seleção argentina, D'Alessandro disputou o seu primeiro jogo em 31 de janeiro de 2003 na vitória sobre Honduras por 3 a 1, enquanto seu primeiro gol aconteceu contra o , durante a vitória sobre o Uruguai por 3 a 2, em 20 de agosto daquele mesmo ano.

Depois de uma ausência de três anos, o jogador voltou à seleção nos duelos contra e , em setembro, pelas Eliminatórias da 2010, mas não foi convocado para o Mundial.

Ele ainda fez parte do grupo após a conquista da de 2010, mas depois de duas convocações, não foi mais lembrado para representar o seu país.

JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 9 1 0 3 1

Real Zaragoza

D'Ale desembarcou na no início da temporada 2006/07, onde disputou 50 jogos e marcou cinco gols com a camisa do Zaragoza. No entanto, o jogador discutiu com seus companheiros de equipe e ficou marcado por esse episódio de indisciplina.

Após emprestar o jogador para o em 2008, o clube espanhol aceitou vencer o argentino para o Internacional.

JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 50 5 0 12 0

Portsmouth FC

O meia desembarcou no Portsmouth, da , por empréstimo até o fim da temporada 2005/06. Lutando contra o rebaixamento, o meia participou de apenas 13 jogos e marcou um gol.

JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 13 1 0 0 0

San Lorenzo

Em 2008, D'Ale voltou à Argentina para defender o San Lorenzo por empréstimo, participando de 24 jogos e dois gols marcados.

Na ocasião, o meia retornou para disputar a Copa Libertadores. O clube conseguiu chegar às quartas de final, mas foi eliminado nos pênaltis pela , que se sagrou campeã do torneio daquele ano.

O San Lorenzo foi o último clube do jogador antes de assinar com o Internacional. Na ocasião, o clube argentino não recebeu indenização pela transferência, pois uma cláusula do contrato permitia a saída antes do fim do período de um ano de empréstimo.

JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 24 2 0 0 0

Após conquistar o seu terceiro título argentino pelo River, D'Ale foi negociado com o Wolfsburg, da , em 2003, por aproximadamente nove milhões de euros. No total, foram 13 jogos com a camisa do clube alemão, além de dois gols.

JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 13 2 0 4 0

Quantos títulos D'Alessandro conquistou?



Argentino é ídolo do Inter e coleciona títulos importantes com a camisa do clube gaúcho / Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Como todo grande ídolo, D'Alessandro coleciona títulos e marcou o seu nome da história de Inter e River Plate. Enquanto no , o jogador levantou 12 troféus, no time argentino foram cinco conquistas, além de uma com a camisa da Seleção Argentina e uma medalha de ouro nos realizado em Atenas, Grécia.

Títulos pelo Internacional

TORNEIO ANO Copa Sul-Americana 2008 Bank 2009 Copa Libertadores 2010 Recopa Sul-Americana 2011 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 Recopa Gaúcha 2016 e 2017

Títulos pelo River Plate

TORNEIO ANO 2000, 2002 e 2003 Copa da Argentina 2016 Recopa Sul-Americana 2016

Títulos pela seleção argentina

TORNEIO ANO Jogos Olímpicos 2004 Copa do Mundo Sub-20 2011

Quais prêmios individuais D'Alessandro venceu?





D'Ale levanta o troféu da em 2016 / Foto: Telam

Com a camisa do Inter, D'Alessandro conquistou dois prêmios importantes: Rei da América, em 2010, e melhor estrangeiro do , da agência de notícias EFE, em 2013.

Ao todo, o jogador argentino soma 18 prêmios individuais ao longo de sua carreira vitoriosa.

PRÊMIO ANO Bola de Prata da Copa do Mundo Sub-20 2001 Seleção da América do Sul 2001, 2002, 2008 e 2010 Futebolista Sul-Americano 2010 Bola de Bronze do 2010 Seleção do Campeonato Brasileiro 2010 Melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro 2013 Melhor jogador do Campeonato Gaúcho 2013 Seleção da Copa Libertadores 2010 e 2015 Seleção do Campeonato Gaúcho 2009, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018

Quantos cartões amarelos e vermelhos D'Alessandro recebeu?



Foto: Getty Images

Conhecido por não saber controlar os seus impulsos, D'Alessandro coleciona advertências ao longo de sua carreira profissional. Ao todo, o argentino registra 162 cartões amarelos, além de 12 vermelhos. Um total de 197 cartões.

Cartões no River Plate

ANO COMPETIÇÃO JOGOS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 2016 Recopa Sul-Americana 2 0 0 2016 Copa Libertadores 7 1 0 2016 Copa Argentina 4 1 0 2016 7 2 0 2017 Superliga Argentina 10 4 0

Cartões no Internacional

ANO COMPETIÇÃO JOGOS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 2008 Copa Sul-Americana 7 2 1 2009 Campeonato Gaúcho 9 4 1 2009 Campeonato Brasileiro 22 3 0 2009 7 3 1 2009 Copa Sul-Americana 1 0 0 2009 Recopa Sul-Americana 2 0 0 2010 Campeonato Gaúcho 9 1 0 2010 Campeonato Brasileiro 20 7 0 2010 Copa Libertadores 13 5 0 2010 Mundial de Clubes 2 0 0 2011 Campeonato Gaúcho 10 4 0 2011 Campeonato Brasileiro 30 12 1 2011 Copa Libertadores 6 2 0 2011 Recopa Sul-Americana 2 0 0 2012 Campeonato Gaúcho 7 2 0 2012 Campeonato Braisleiro 21 7 2 2012 Copa Libertadores 5 2 0 2013 Campeonato Gaúcho 16 4 0 2013 Campeonato Brasileiro 35 8 0 2013 Copa do Brasil 7 3 1 2014 Campeonato Gaúcho 10 3 0 2014 Campeonato Brasileiro 33 6 0 2014 Copa do Brasil 3 1 0 2015 Campeonato Gaúcho 8 2 0 2015 Campeonato Brasileiro 15 6 0 2015 Copa do Brasil 2 0 0 2015 Copa Libertadores 11 1 0 2016 Campeonato Gaúcho 1 1 0 2016 1 0 0 2017 Primeira Liga 1 0 0 2017 Campeonato Gaúcho 13 7 0 2017 31 13 0 2017 Copa do Brasil 7 1 0 2018 Campeonato Gaúcho 7 2 0 2018 Campeonato Brasileiro 24 5 1 2018 Copa do Brasil 6 2 0 2019 Campeonato Gaúcho 7 2 1 2019 Campeonato Brasileiro 23 7 0 2019 Copa do Brasil 6 1 1 2019 Copa Libertadores 10 3 0

Cartões na seleção argentina

ANO COMPETIÇÃO JOGOS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 2003 Amistoso 1 1 1 2004 5 1 0 2010 Amistosos 3 1 0

Cartões no Real Zaragoza

ANO COMPETIÇÃO JOGOS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 2006/07 36 10 0 2007/08 La Liga 14 2 0

Cartões no Wolfsburg

ANO COMPETIÇÃO JOGOS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 2005/06 13 4 0

Cartões no Portsmouth FC

ANO COMPETIÇÃO JOGOS CARTÃO AMARELO CARTÃO VERMELHO 2005/06 Premier League 13 0 0

As polêmicas de D'Alessandro



Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Além da habilidade e liderança, o argentino também é conhecido pelo seu temperamento explosivo. Só no Internacional, por exemplo, D'Alessandro coleciona momentos e rivais ao longo de quase 12 anos.

Em 2009, durante a final da Copa do Brasil, o Inter já perdia a decisão, dentro de casa para o , quando o argentino resolveu partir para cima do zagueiro William. O jogador cruzou boa parte do gramado, cerrou os punhos e partiu para cima do rival, que recuava enquanto sorria, debochado. No entanto, a briga não aconteceu de fato.

Sempre com a língua afiada, D'Ale também se envolveu em mais uma polêmica como capitão. Em 2012, depois de defender o grupo de jogadores dos ataques públicos do técnico Fernandão, que denunciou uma suposta "zona de conforto" dos atletas, o argentino após a derrota para a Portuguesa soltou: "Eu pulo da barca... não tem problema nenhum. Minha vida não acaba aqui.".

Como bom ídolo, D'Alessandro também nunca deixou de provocar o rival . Em 2013, vale recordar quando o argentino comemorou um de seus gols no clássico imitando um binóculo.

"Tem time que olha de binóculo, mas também tem time que precisa de fita VHS para relembrar título, né?", em resposta a Renato Portaluppi, que disse que o Inter precisava de binóculo para ver o Grêmio na tabela.

D'Alessandro: os números em 2020



Foto: Divulgação Internacional

Em julho de 2020, D'Alessandro completa 12 anos no Beira-Rio, colecionando títulos e gols importantes com a camisa do Inter.

Na temporada até o momento, o argentino registra nove partidas disputadas, com dois gols marcados no Campeonato Gaúcho, além de uma expulsão na vitória sobre o por 1 a 0, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores.