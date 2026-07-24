O clube Al-Diriyah, recém-promovido à Liga Roshn saudita, conseguiu superar o Al-Ahli ao arrebatar-lhe uma das estrelas da Premier League inglesa, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o Al-Diriyah chegou a acordo com o senegalês Idrissa Gana Gueye, antigo médio do Everton, para a sua transferência para o clube, com um contrato válido por uma única temporada.

O médio senegalês vai transferir-se para o clube saudita a custo zero, após o término do seu contrato com o clube inglês no final da temporada passada.

Gueye era um dos alvos do Al-Ahli durante a atual janela de transferências de verão, numa altura em que a equipa procura um novo médio, caso o francês Enzo Millot deixe as suas fileiras, uma vez que está fora dos planos do treinador alemão Matthias Jaissle.

Assim, os esforços do Al-Ahli vão concentrar-se na contratação do francês Manu Koné, médio da Roma, que continua a ser o principal alvo para o meio-campo, caso Millot saia.

Idrissa Gana Gueye tem uma carreira notável nos relvados do futebol europeu, tendo começado na liga francesa ao serviço do Lille, desde a sua subida à equipa principal em 2010, até à transferência para o Aston Villa em 2015.

Após uma única temporada com os "Villans", o jogador de 38 anos transferiu-se para o Everton, onde passou 3 anos antes de rumar à sua etapa mais importante, no Paris Saint-Germain, entre 2019 e 2022, regressando depois aos "Toffees".

Durante a última temporada, Idrissa Gueye disputou 25 jogos pelo Everton, nos quais marcou dois golos e fez 3 assistências, tendo ainda participado nos quatro jogos da seleção senegalesa no Campeonato do Mundo de 2026, sem marcar nem assistir.