"Dá pra imaginar que você pense: vai se danar, Koeman"

Caso Bart Verbruggen tenha que deixar o campo de treinamento devido a uma lesão, Justin Bijlow poderá entrar na mira do técnico Ronald Koeman como substituto. Valentijn Driessen, que está acompanhando a Copa do Mundo para o jornal De Telegraaf, tem, no entanto, suas reservas quanto a uma eventual convocação do goleiro do Genoa.

Verbruggen se lesionou no amistoso contra o Uzbequistão (2 a 1) e teve que ser substituído por Mark Flekken no final da partida. Nos próximos dias, Koeman avaliará, junto com a equipe médica da seleção holandesa, a condição física de Verbruggen, pouco antes da estreia contra o Japão na Copa do Mundo.

“Talvez ainda haja esperança com Bijlow”, sugeriu Driessen na terça-feira em um vídeo do jornal matutino. “Mas, por outro lado, também consigo imaginar que você pense: você me deixou na mão duas vezes. Agora é a sua vez de se dar mal.”

“Eu consigo imaginar. Porque Bijlow já passou por uma Copa do Mundo como terceiro goleiro. E são semanas muito longas que você passa. Isso realmente não deixa ninguém muito feliz. Por fora, todo mundo acha que é maravilhoso. Mas se você tem que ficar cinco semanas no banco, não é nada divertido”, Driessen diria que entenderia se Bijlow dissesse um “não” categórico a Koeman.

O observador da seleção holandesa continua: “Se esse for o motivo de Joey Veerman, que ele tem dificuldade em ficar cinco semanas no banco. Então eu também consigo imaginar. E aí você pode dizer: há um bônus legal em troca. Mas você está jogando com um grupo de multimilionários. Eles não se importam nem um pouco com os 138 mil euros que você recebe se for eliminado nas quartas de final.”

Normalmente, Verbruggen estará em forma a tempo para a partida da fase de grupos contra o Japão, no domingo. Além disso, Koeman conta com Flekken e Robin Roefs, que foi convocado após uma excelente temporada defendendo o gol do Sunderland.

Bijlow (28) soma oito partidas pela seleção holandesa, tendo estreado em 2021. Sua última atuação pela Oranje remonta a 2023, quando a equipe perdeu por 2 a 3 para a Itália na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações.