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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Da Amazon a Anfield: Jeff Bezos investe oficialmente no Liverpool

Liverpool
Premier League
England

Liverpool abre as portas de Anfield para Jeff Bezos

O clube inglês Liverpool anunciou oficialmente nesta sexta-feira a aquisição de uma participação de investimento no clube por parte de Jeff Bezos, fundador e presidente da empresa "Amazon".

O bilionário norte-americano se juntará a Umit Bhatia, ex-presidente-executivo do Queens Park Rangers, sob o guarda-chuva da aliança "1892 Holdings".

Relatos revelaram que o bilionário britânico-indiano Bhatia assumirá, com este acordo, o cargo de vice-presidente do Liverpool.

A nova aliança, que reúne, ao lado de Bezos, o bilionário Eduardo Saverin, cofundador da rede "Facebook", comprará um terço das ações do clube inglês.

O  comunicado oficial do Liverpool afirmou: "Este investimento estratégico visa apoiar as ambições de crescimento do Liverpool a longo prazo, unindo os esforços de uma elite de especialistas nas áreas de finanças, negócios, tecnologia e investimento globalmente".

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O comunicado acrescentou: "Os parceiros da aliança trabalharão lado a lado com o grupo FSG e a direção-executiva do clube para avaliar as oportunidades que fortaleçam os objetivos do Liverpool dentro e fora de campo, mantendo o grupo FSG a propriedade majoritária e a gestão operacional do clube".

Mike Gordon, presidente do grupo "FSG", disse: "O Liverpool sempre foi construído pensando além de uma única temporada. Essa abordagem continua a atrair o interesse de grandes investidores e líderes de negócios ao redor do mundo. Ficou claro para nós que Umit e a aliança compartilham conosco a mesma filosofia, e estamos ansiosos para trabalhar juntos".

Por sua vez, Umit Bhatia declarou, em nome da aliança "1892 Holdings": "Estamos extremamente orgulhosos de investir no Liverpool ao lado do grupo Fenway. Temos o máximo respeito e apreço pelo que eles conquistaram em Anfield, e estar presentes como parceiros em um clube desse prestígio é uma grande honra para nós".

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