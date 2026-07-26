O Al-Hilal saudita procura reforçar o seu setor ofensivo com um negócio de peso, e tudo indica que o senegalês Iliman Ndiaye se tornou uma das principais opções em cima da mesa da direção.

Apesar de o negócio ainda não estar fechado, o jogador possui atributos que fazem dele uma peça tática ideal para o projeto do italiano Simone Inzaghi, e não apenas mais um extremo a juntar-se à equipa.

Flexibilidade tática que dá a Inzaghi novas soluções

O que mais distingue Ndiaye é a sua capacidade de jogar em mais do que uma posição ofensiva com a mesma eficácia, pois o senegalês consegue ocupar as posições de extremo-direito e extremo-esquerdo.

Além disso, joga bem atrás do avançado ou como avançado móvel, o que dá a Inzaghi grande liberdade para alterar o desenho tático durante o jogo, sem necessidade de fazer muitas mudanças.

Caso o negócio se concretize, espera-se que Ndiaye ocupe a posição de extremo-direito, tendo Kressen Simarville no corredor esquerdo, tornando o Al-Hilal mais variado e veloz no último terço, com maior capacidade de trocar de posições e desorganizar as defesas dos adversários.

Não é apenas um extremo: um criador de jogo adicional

O verdadeiro valor de Ndiaye não reside apenas na sua velocidade ou nas suas capacidades individuais, mas na forma como lida com a bola.

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O jogador possui uma visão de jogo distinta, e sabe criar oportunidades e passar por entre as linhas, o que faz dele algo mais próximo de um criador de jogo avançado, e não de um extremo tradicional que se limita a jogar pela linha e enviar cruzamentos.

Esta qualidade dá ao Al-Hilal um jogador capaz de participar na construção do ataque, aliviando a pressão sobre os médios, sobretudo nos jogos que exigem soluções individuais ou passes decisivos em espaços reduzidos.

Uma arma perigosa nas transições ofensivas

Inzaghi apoia-se em grande medida nas transições rápidas, um dos pontos fortes mais destacados de Ndiaye, pois o jogador sabe arrancar para os espaços assim que recupera a bola, seja correndo por trás dos defesas ou conduzindo a bola por longas distâncias, e possui ainda a capacidade de tomar a decisão certa no último terço.

A presença de um jogador com estas características tornará o Al-Hilal mais perigoso nos contra-ataques, especialmente com a velocidade de Simarville no lado oposto, o que dá à equipa uma arma ofensiva que poderá ser difícil de travar para qualquer adversário.

Concorrência saudável, não uma crise ofensiva

Alguns poderão pensar que a chegada de Ndiaye criará um congestionamento no setor ofensivo, mas a realidade aponta para o contrário, pois o Al-Hilal tem pela frente uma época longa ao longo da qual disputará várias competições nacionais e continentais, o que exige a presença de mais do que um jogador capaz de atuar em mais do que uma posição.

Além disso, a versatilidade posicional de Ndiaye dá a Inzaghi grande flexibilidade na rotação dos jogadores, sem que o nível técnico seja afetado, o que reduz o desgaste e as lesões e mantém a disponibilidade de todos os elementos.

Um negócio que pode mudar a cara do Al-Hilal

Se o Al-Hilal conseguir fechar o negócio, não terá acrescentado apenas um novo extremo, mas um jogador que eleva a qualidade de todo o sistema ofensivo.

Ndiaye possui velocidade, técnica, visão e capacidade de marcar e de criar, além da flexibilidade tática que qualquer treinador procura.

Por isso, o negócio de Iliman Ndiaye poderá ser um dos mais importantes do Al-Hilal neste verão, porque não acrescenta apenas um grande nome, mas dá a Inzaghi múltiplas opções ofensivas, e aumenta a capacidade da equipa de competir por todos os títulos na nova época.