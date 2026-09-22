Cúpula de fogo: Flick, Mourinho e Simeone frente a frente após a explosão do dérbi

Enquanto a tempestade do dérbi de Madri não se acalma, o estádio "Ciudad del Fútbol", em Las Rozas, se prepara para receber o evento mais aguardado desta temporada. Após apenas 48 horas da guerra de declarações e imagens entre Mourinho e o Atlético de Madrid, o português se verá frente a frente com seu rival Diego Simeone, e entre os dois estará Hansi Flick, em um encontro quente que pode reacender a La Liga mais uma vez.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a sede da Federação Espanhola de Futebol, em Las Rozas, será palco da reunião anual do Comitê Técnico de Treinadores, realizada aproveitando o período de paralisação para as datas Fifa.

O convite foi enviado a todos os treinadores da primeira e da segunda divisão do Campeonato Espanhol, totalizando 42 técnicos, mas todos os olhares se voltarão, sem dúvida, para o trio de destaque: Hansi Flick, treinador do Barcelona; José Mourinho, treinador do Real Madrid; e Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.

A reunião será presidida por Fran Soto, presidente do Comitê Técnico de Treinadores, com a presença do presidente da comissão de arbitragem, e eles serão recebidos pessoalmente pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán.

Reencontro após o embate

Não há dúvida de que o encontro mais aguardado será entre Mourinho e Simeone, pois a reunião acontece apenas 48 horas após os acontecimentos do fervoroso dérbi do último domingo e da reação de fúria do Atlético de Madrid, na segunda-feira, às imagens exibidas pelo treinador português em sua coletiva de imprensa.

Será que a reunião de Las Rozas será uma oportunidade de apaziguamento ou uma nova rodada da guerra de palavras entre dois dos treinadores mais polêmicos do mundo?

Além da tensão entre os gigantes da La Liga, a reunião traz uma pauta quente. Com a presença do presidente da comissão de arbitragem, o encontro será uma oportunidade para que os treinadores exponham suas preocupações e seus incômodos com as decisões arbitrais, sabendo-se que todos os clubes receberam a visita de um dos árbitros antes do início da temporada para explicar as novas regras.

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Os treinadores também abrirão um assunto espinhoso que há muito os incomoda: as dificuldades que enfrentam para receber seus salários e verbas quando são demitidos de seus cargos durante a temporada, um tema que Louzán prometeu discutir com seriedade.