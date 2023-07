Cuiabá x São Paulo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e São Paulo entram em campo na noite deste sábado (22), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Há três jogos sem perder, o Cuiabá conseguiu subir para o 13º lugar, com 19 pontos. O Dourado, entretanto, não poderá contar com o técnico António Oliveira, além do meia Pablo Ceppelini, ambos suspensos. Por outro lado, Lucas Mineiro, recém-chegado ao clube, pode ser a novidad na equipe.

Já o São Paulo também vem de uma sequência positiva no campeonato, vindo de uma goleada sobre o Santos na rodada anterior. O Tricolor é o quarto colocado do Brasileirão, com 25 pontos e promete ir com força total para o duelo. Os são-paulinos terão os retornos de Pablo Maia, Nathan e Beraldo.

As equipes já se enfrentaram quatro vezes, com três empates e uma vitória do São Paulo.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Ronald e Raniele; Cafú, Deyverson e Clayson (Wellington Silva).

São Paulo: Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Desfalques

Cuiabá

António Oliveira e Pablo Ceppelini estão suspensos.

São Paulo

Galoppo e Gabriel Neves seguem no departamento médico.

Quando é?