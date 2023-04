Cuiabá x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes em campo nesta quinta-feira (27), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na internet

Cuiabá e Flamengo se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela oitava rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Fla TV, no YouTube.

Brigando pela liderança do Brasileirão, com 15 pontos, vem de derrota para o Internacional por 2 a 1 , enquanto o Cuiabá, em sexto com 11, perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada.

A campanha do Flamengo no Brasileirão sub-20

Corinthians 4 x 0 Flamengo- primeira rodada

Flamengo 1 x 0 Fluminense - segunda rodada

1 x 0 Fluminense - segunda rodada Botafogo 0 x 1 Flamengo - terceira rodada

- terceira rodada Flamengo 4 x 3 RB Bragantino - quarta rodada

4 x 3 RB Bragantino - quarta rodada Flamengo 1 x 0 Ceará - quinta rodada

1 x 0 Ceará - quinta rodada Atlético-MG 1 x 3 Flamengo - sexta rodada

- sexta rodada Flamengo 1 x 2 Internacional - sétima rodada

Prováveis escalações

Flamengo sub-20: Kauã Santos; Daniel Sales, Diego, Cleiton, Eduardo Gabriel; Evertton, Caio Garcia e Pedrinho; Petterson, Werton e Mateusão. Técnico: Leonardo Ramos.

Cuiabá sub-20: Vinicius Peruchi; Gustavo Café, Vinicius Dorneles, Renan Carrasco e Léo Herrero; Calebe, Júnior Farinea e Luiz Felipe; Jadson, Pablo e Cauã Pires. Técnico: William Araújo.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?