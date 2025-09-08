Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Cuiabá e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pela 24ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro rodadas na Série B, com uma derrota e três empates, o Cuiabá volta a campo pressionado em busca da recuperação. No momento, o Dourado ocupa a décima posição, com 34 pontos, cinco a menos que o Criciúma, equipe que fecha a zona de classificação para a Série A.

Por outro lado, o CRB ocupa a oitava posição, também com 34 pontos e aproveitamento de 47%. Em 24 jogos, acumula 10 vitórias, quatro empates e 10 derrotas.

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Denílson e Calebe; Lucas Mineiro, Alisson Safira e Martínez; Carlos Alberto.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher (Gegê), Higor Meritão e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

CRB

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 8 de setembro de 2025

segunda-feira, 8 de setembro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Arena Pantanal - Cuiabá, Mato Grosso

