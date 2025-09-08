+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (8), na Arena Pantanal; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cuiabá e CRB se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Mato Grosso, pela 24ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

O duelo na Série B entre Cuiabá e CRB é aguardado por muitos torcedores ansiosos por emoção no futebol brasileiro. Para adicionar uma nova dimensão a assistir ao jogo, explorar as casas de apostas brasileiras pode ser ideal. Essas plataformas oferecem mercados e promoções que enriquecem a experiência, transformando cada momento do jogo em uma oportunidade para interagir e se divertir.

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro rodadas na Série B, com uma derrota e três empates, o Cuiabá volta a campo pressionado em busca da recuperação. No momento, o Dourado ocupa a décima posição, com 34 pontos, cinco a menos que o Criciúma, equipe que fecha a zona de classificação para a Série A.

Por outro lado, o CRB ocupa a oitava posição, também com 34 pontos e aproveitamento de 47%. Em 24 jogos, acumula 10 vitórias, quatro empates e 10 derrotas. 

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Denílson e Calebe; Lucas Mineiro, Alisson Safira e Martínez; Carlos Alberto.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher (Gegê), Higor Meritão e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.

Escalações de Cuiabá x CRB

CuiabáHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestCRB
50
L. Polli
98
Mateusinho
33
A. Empereur
8
M. Alves
4
Nathan
70
J. Christian
27
Denilson
7
A. Martinez
5
Calebe
20
D. Miguel
25
Alisson Safira
12
M. Albino
42
Weverton
44
Henri
27
F. Alemao
2
M. Ribeiro
10
Danielzinho
22
H. Meritao
21
Crystopher
97
D. Belmonte
32
F. Barcelo
17
T. Rodrigues

4-3-3

CRBAway team crest

CUI
-Escalação

Reservas

Técnico

  • G. Ferreira

CRB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • E. Barroca

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

CRB

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 8 de setembro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal - Cuiabá, Mato Grosso

Retrospecto recente

CUI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

CRB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Links úteis

0