A euforia da conquista ainda paira sobre o cenário esportivo espanhol após a "La Roja" ter erguido a sua segunda estrela mundial, e com ela chegou a hora de cumprir as promessas que os jogadores fizeram a si mesmos antes de conquistar o título mundial.

E embora jogadores como Ferran Torres, Pedri, Gavi e Lamine Yamal tenham feito promessas de realizar gestos especiais caso subissem ao topo do mundo, o zagueiro Marc Cucurella foi o único, até agora, a colocar sua promessa em prática.

O lateral-esquerdo publicou uma foto em sua conta oficial nas redes sociais ao lado do famoso tatuador "Ganga", revelando o novo desenho que será feito em seu corpo em homenagem ao técnico Luis de la Fuente.

Ganga é um dos mais renomados artistas especializados nesse ramo mundialmente, e sua lista de clientes inclui nomes de destaque como o astro do basquete americano LeBron James e a modelo Georgina Rodríguez, segundo esclareceu o jornal espanhol "Marca".

O jogador havia explicado anteriormente que a tatuagem seria de tamanho pequeno, mas destacou ao mesmo tempo que ela ficaria em um local visível para que todos pudessem vê-la.

E com a revelação do esboço inicial do desenho, que retrata o rosto do técnico da seleção ao lado da Copa do Mundo, tornou-se apenas uma questão de tempo até ver o resultado final tatuado na pele do jogador espanhol.

Depois de fazer uma de suas atuações futebolísticas mais destacadas e impressionantes na final da Copa do Mundo, o lateral espanhol desfruta atualmente de um merecido período de descanso e recuperação antes de se transferir para o Real Madrid; o jogador deve se juntar em breve à pré-temporada do time merengue como preparação para a nova temporada, dividindo o vestiário com as outras contratações de destaque dos merengues neste verão, encabeçadas por Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Bernardo Silva.

Vale lembrar que Cucurella fez essa promessa antes da partida contra a Argentina na final, com a Espanha conseguindo vencer o confronto por 1 a 0 após recorrer à prorrogação, graças ao gol marcado por Ferran Torres.

Em sua fala durante a coletiva de imprensa após a partida final, De la Fuente foi questionado sobre se ele próprio faria uma tatuagem, e se teria alguma recomendação sobre o local onde Cucurella e seus companheiros deveriam escolher para colocar suas tatuagens, e disse em tom de brincadeira, rindo: "Não estou em uma idade que me permita fazer tatuagens. Não, não mais."

E acrescentou: "Mas eles cometeram um erro, e como são pessoas sérias, vão cumprir suas promessas. Eu já disse a eles: 'Cometeram um erro?', sim, cometeram, mas vão se divertir com isso."

E prosseguiu, dizendo: "Não sou feio a esse ponto aterrorizante que os faria colocá-la em um lugar onde ninguém pudesse vê-la."

E concluiu sua fala afirmando: "Mas a questão me faz rir e me deixa orgulhoso por eles cumprirem suas promessas. E acima de tudo, se você diz algo, tem que cumprir, então também estou feliz com isso."