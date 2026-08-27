Cucurella destaca as qualidades de Mourinho e explica os gritos da torcida do Real Madrid

Marc Cucurella, o novo jogador do Real Madrid, viveu uma noite inesquecível no estádio Santiago Bernabéu na última quarta-feira.

O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 1, em uma noite muito especial para Marc, já que foi sua primeira partida no estádio Santiago Bernabéu como jogador do Real Madrid, além de ter sido homenageado por sua atuação de destaque na última Copa do Mundo.

Sobre sua homenagem pela Copa do Mundo e o episódio curioso com Oyarzabal, que o deixou sozinho diante da torcida, ele disse: "O cara me deixou lá sozinho, no meio do nada (risos), mas tudo bem, estou feliz. Foi um dia muito importante e especial".

E continuou: "Acho que não se pode pedir mais: receber essa homenagem em um estádio como este, diante da nossa torcida, e depois a vitória do time, que fez uma grande partida. É um dia muito bonito para mim".

Um ano especial para Cucurella

Que ano especial para Cucurella: vencer a Copa do Mundo, assinar com o Real Madrid e apresentar a taça da Copa do Mundo no Bernabéu.

Sobre isso, ele disse: "É verdade que muitas coisas estão acontecendo, mas estou muito feliz e aproveito cada momento. Para chegar aqui e conquistar tudo isso, tive que trabalhar duro. Acho que é a recompensa por todo o trabalho que fiz, e espero que possamos ter mais alegrias juntos".

Vinícius, Kylian e Bellingham foram os principais jogadores ontem. Sobre a importância de todos eles estarem entrosados, Cucurella afirmou "que eles são muito importantes; representam perigo de qualquer lugar e são capazes de marcar gols. Foram decisivos e fizeram uma grande partida, mas, além dos gols, também devemos destacar o esforço que fizeram: como pressionaram, como correram até serem substituídos".

E continuou: "Aos poucos, vamos nos conhecer melhor, continuar a evoluir e fazer o que o treinador nos pede. É um começo excelente".

E completou: "Nós entendemos que a torcida é muito exigente. Eles viram grandes jogadores, grandes partidas e ganharam muitos títulos. Isso não é algo ruim (algumas vaias), pelo contrário, nos motiva e nos lembra de que não podemos relaxar. A torcida quer que a gente dê o máximo por esta camisa, e quando damos o máximo, podemos vencer em alguns dias e em outros não, mas no final os resultados virão".

Sobre o que sente em relação ao time e à gestão de Mourinho, respondeu: "Estou muito feliz. Ele está fazendo um grande trabalho, e vemos os frutos do nosso esforço aos poucos. Há alguns jogadores que não tivemos tempo suficiente para preparar, mas ele administra tudo de forma excelente. Temos um time muito talentoso, e não importa quem joga. O importante é estarmos sempre prontos e darmos o máximo pelo time".

Cucurella cumpre a promessa

Ele é um homem que cumpre suas promessas: fez uma tatuagem para eternizar a Copa do Mundo. E, questionado sobre se teria disposição para outra tatuagem caso vença a Liga dos Campeões da Europa em Madri, disse: "Veremos, pois as coisas nem sempre saem como desejamos, e você tem que cumprir suas promessas. O que prometi tinha que ser cumprido, e estou muito feliz. Seria uma grande conquista, veremos".

Sobre sua estreia no estádio Santiago Bernabéu, comentou: "As coisas correram bem. Acho que eu ia finalizar uma bola, mas a situação se complicou um pouco e foi sendo anulada gradualmente. É minha primeira partida aqui e estou feliz com minha atuação. Conseguimos um ótimo resultado, e esperamos repeti-lo no domingo (Málaga)".