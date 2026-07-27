As opções do treinador português José Mourinho no mercado de transferências dependem de um único nome, Marc Cucurella, já que o futuro de mais de um jogador do Real Madrid ficou ligado ao destino do lateral espanhol.

Embora a transferência de Víctor Valdepeñas para a Fiorentina parecesse garantida há semanas, por 8 milhões de euros e com o Real Madrid a reter 50% do valor de uma futura venda, o negócio ainda não foi fechado, e o motivo é Mourinho.

O técnico português pediu cautela, depois de o jovem jogador de 19 anos ter conquistado a sua admiração durante o período de preparação, tendo sido inclusive o mais destacado nos testes físicos antes do arranque da temporada, decidindo adiar a decisão sobre o seu futuro.

Esta cautela está diretamente ligada ao futuro de Álvaro Carreras e, segundo revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Carreras tem consciência da dificuldade em conseguir minutos de jogo perante a presença de Cucurella, campeão do mundo, como primeira opção para a posição de lateral esquerdo, o que torna a ideia de rumar à Premier League fortemente equacionada.

O possível destino de Carreras é o mesmo clube de onde veio Cucurella, um negócio que poderia ser ideal para todas as partes, uma vez que o Real Madrid recuperaria parte dos 55 milhões de euros que pagou pela contratação de Cucurella, e Carreras teria a oportunidade de jogar que atualmente parece impossível. Trata-se ainda de um negócio a pedido especial de José Mourinho, que o coloca no topo das suas prioridades, sendo o mesmo jogador que Xabi Alonso também pediu.

A saída de Carreras mudaria tudo para Valdepeñas, pois, caso o negócio se concretize, e com a transferência de Fran García para o Real Betis, o produto da academia passaria a ser a segunda opção, logo atrás de Cucurella.

Por isso, as próximas semanas serão decisivas para definir os contornos do flanco esquerdo, e tudo está dependente de uma única decisão que Cucurella controla.