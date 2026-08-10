Cuca pede reforços e expõe preocupação com elenco curto em crise no Santos

O Santos vive um momento de pressão no Brasileirão. No último domingo (9), o Peixe perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, na Vila Belmiro, e entrou na zona de rebaixamento. Após a partida, o técnico Cuca expôs a preocupação com o elenco curto e pediu que a diretoria resolva o transfer ban para que o clube possa voltar a contratar.

Com seu time disputando Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o treinador do Santos deixou clara a insatisfação com a falta de peças suficientes para disputar as três competições no mesmo nível: “Já falei que me preocupo com a situação do Brasileiro. Preocupa mais estarmos em três frentes e não termos elenco para disputar todas [as competições] da mesma forma. Fomos um dos times que não contrataram na janela, perdemos jogadores e temos transfer ban. Temos tirado soluções dentro do elenco”.

Cuca também reforçou a necessidade de o clube voltar ao mercado e indicou a quantidade de reforços que considera necessária para o time voltar a ser competitivo: “Se a gente puder quebrar o transfer ban e fortalecer. Virem dois ou três jogadores que encorpam o elenco e precisamos disso. É um desabafo que faço. Gosto de trabalhar com os guris, mas nesse momento não é o ideal”.

O transfer ban do Santos foi aplicado por causa de uma dívida com o Monaco, da França, relacionada à contratação do volante Jean Lucas, em 2023. O clube foi condenado a pagar cerca de € 2,03 milhões (aproximadamente R$ 12 milhões), após deixar de quitar a terceira e última parcela da negociação. A dívida venceu em janeiro de 2025.

Após a derrota para o Athletico no Brasileirão, o Santos agora aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, marcado para esta terça-feira (11), às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para conhecer seu próximo adversário.

O Peixe também segue na Copa Sul-Americana e terá compromisso pela competição nesta quarta-feira (12), quando enfrenta o Macará, do Equador, pela partida de ida oitavas de final, na Vila Belmiro, às 19h (horário de Brasília).