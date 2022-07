CSA x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CSA e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Rei Pelé, a partir das 19h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de vencer o Novorizontino por 2 a 1 na última rodada, o Cruzeiro busca ampliar ainda mais na liderança da Segundona. Com 41 pontos, a Raposa soma 13 vitórias, dois empates e três derrotas.

Para o confronto no Rei Pelé, o técnico Paulo Pezzolano terá os retornos de Luís Felipe e Stênio, mas Bruno Rodrigues segue fora, além de Zé Ivaldo e Geovane Jesus, suspensos.

🦊📋 Estes são os nossos atletas relacionados para a viagem a Maceió!#UmGiganteIncontestado pic.twitter.com/9pl7NuYhlb — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 18, 2022

Do outro lado, o CSA, na zona de rebaixamento, com 19 pontos (três vitórias, 10 empates e cinco derrotas).

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma seis vitórias, contra cinco do CSA, além de dois empates. No último confronto, o CSA venceu por 2 a 1, válido pela Série B de 2021.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Luís Felipe (Filipe Machado), Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Neto Moura, Adriano, Filipe Machado (Canesin), Matheus Bidu e Léo Pais; Luvannor e Edu.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Diego Renan, Wellington, Lucão e Édson; Geovane, Giva Santos e Gabriel; Lucas Barcelos, Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Zé Ivaldo e Geovane Jesus: suspensos

CSA:

Clayton, Cedric e Ernandes: lesionados.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x CSA DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (AL)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 3 Fluminense Copa do Brasil 13 de junho de 2022 Cruzeiro 2 x 1 Novorizontino Série B 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Bahia Série B 23 de julho de 2022 16h (de Brasília) Brusque x Cruzeiro Série B 30 de julho de 2022 11h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 0 x 1 Ponte Preta Série B 7 de julho de 2022 Vila Nova 1 x 2 CSA Série B 16 de julho de 2022

Próximas partidas