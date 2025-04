CSA x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da competição; veja como acompanhar na internet

O CSA, de Alagoas, recebe o Grêmio na noite desta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após eliminar o Tuna Luso e o Boa Vista, o CSA retorna à terceira fase da competição. No entanto, o time alagoano vive uma situação delicada após um início irregular no Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe só conseguiu a primeira vitória na última rodada, ao bater o Náutico por 2 a 1, depois de acumular dois empates por 1 a 1.

Do outro lado, o Grêmio chega pressionado por um melhor desempenho sob o comando de Mano Menezes. Ainda assim, o treinador soma apenas dois empates e segue em busca da primeira vitória desde seu retorno ao clube.

Prováveis escalações

Divulgação/Selaj

CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Guilherme Cachoeira; Brayann, Vander e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Grêmio: Thiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti, Edenílson; Cristaldo, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Gustavo Martins, Rodrigo Ely, Amuzu e Arezo são desfalques.

Quando é?