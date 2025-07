CSA x Ferroviário: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CSA e Ferrovário se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após duas derrotas consecutivas na Série C, o CSA volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Na fase de grupos, o Azulão terminou na vice-liderança do Grupo B, com 13 pontos, três a menos que o líder, Bahia. Em sete jogos disputados, a equipe conquistou quatro vitórias, um empate e sofreu duas derrotas. As melhores campanhas do clube na competição ocorreram em 1999 e 2010, quando o time alagoano chegou às semifinais, sendo eliminado por Bahia e Vitória, respectivamente.

Por outro lado, o Ferroviário terminou a primeira fase na terceira posição do Grupo A, com 10 pontos. Em sete jogos disputados, a equipe registra três vitórias, um empate e três derrotas. Aproveitamento de 47%. O classificado vai enfrentar o vencedor da partida entre Vitória e Confiança.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho; Baianinho, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques

Ferroviário: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Léo Paraíso, Ailton Santos; Ramires, Kevin Rivas, Gharib; Natan, Felipe Cruz e Ciel.

Desfalques

CSA

O técnico Higo Magalhães cumprirá suspensão.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa CSA x Ferroviário

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

CAA Outros FER 0 2 Empates 0 Ferroviário 1 - 1 CSA

CSA 1 - 1 Ferroviário 2 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

