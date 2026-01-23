CSA x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Alagoano 2026

O CSA recebe o CRB neste sábado (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quinta rodada do Campeonato Alagoano de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Pajuçara, NN Play e SportyNet (veja a programação completa aqui).

Notícias recentes

Na última rodada, o CSA ganhou do Murici por 1 a 0, fora de casa, com gol de Matheus Melo. A equipe é a segunda colocada na tabela do Campeonato Alagoano 2026, com 10 pontos e retrospecto de três vitórias e um empate.

Do outro lado, o CRB ganhou na última rodada do Cruzeiro-AL, em casa, por 1 a 0, com gol de Maycon. A equipe é a primeira colocada na tabela, com 12 pontos, e está invicta até o momento, com quatro vitórias em quatro jogos.

Esta será a 572ª edição do Clássico das Multidões, e o retrospecto é positivo para o Galo da Pajuçara, que tem 189 vitórias, enquanto o Azulão tem 158 — os outros 179 jogos terminaram em empates. Mesmo com menos vitórias, o CSA marcou mais gols no clássico, com 639, enquanto o CRB tem 624. Já no recorte das 10 últimas partidas disputadas entre os dois, o CRB também leva a melhor, com quatro triunfos, enquanto o CSA teve dois.

Prováveis escalações

CSA: Wellerson; Rian Santana, Rayan, Marlon e Kaike; Igor Guilherme, Kayllan, Ronaldo Mendes; Dudu Figueiredo, Matheus Souza e Ciel. Técnico: Itamar Schülle

CRB: Matheus Albino; Hereda, Henri, Fábio Alemão, e Léo Campos; Crystopher, Pedro Castro e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

CRB

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 24 de janeiro de 2026

sábado, 24 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Rei Pelé, Maceió - AL

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis