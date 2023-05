CSA x Brusque ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela quarta rodada do grupo A; veja como acompanhar na TV e na internet

O CSA recebe o Brusque neste sábado (20), no estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view Nosso Futebol.

Na décima posição com 4 pontos, o CSA vem de vitória na rodada passada. O time alagoano terá o apoio de sua torcida para tentar subir na tabela. Do outro lado, o Brusque também ganhou no jogo anterior e foi para o sexto lugar, com 6 pontos.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes; Moisés Ribeiro, Yago Henrique e Tomas Bastos; Iago Teles, Thiaguinho e Jô (Gabriel Taliari).

Brusque: Matheus Nogueira; Danilo Belão, Éverton Alemão, Wallace e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Diego Mathias e Jhemerson; Éverton Bala, Lucas Poletto e Guilherme Queiróz.

Desfalques

CSA

Não há desfalques confirmados.

Brusque

Sem desfalques confirmados

Quando é?