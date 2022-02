Crystal Palace x Chelsea: escalação, desfalques e mais do jogo pela Premier League 21/22

A bola vai rolar neste sábado (19) para Crystal Palace x Chelsea, em partida válida pela 26ª rodada da Premier League, a partir das 12h (do horário de Brasília). Os Blues precisam pontuar na competição para encostar no Liverpool, que está na segunda posição.

O Chelsea, que estava disputando o Mundial de Clubes, vem de uma vitória sobre o Tottenham por 2 a 0 na Premier League, mas tem um jogo a menos na competição. O Crystal Palace quer se afastar de vez pela briga do rebaixamento, já que vem de dois empates seguidos.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, e em preparação para o jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea deve mandar para campo boa parte dos titulares que estiveram presente na conquista do título do Mundial de Clubes, diante do Palmeiras.

Na ocasião, o atacante Mason Mount saiu de campo lesionado e, por isso, Thomas Tuchel, técnico da equipe, não poderá contar com o jogador para o duelo.

Mais artigos abaixo

O Crystal Palace, de Patrick Vieira, não terá grandes desfalques para o duelo. A única ausência, porém, é de Conor Gallagher lesionado.

Possível escalação do Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Schlupp, James McArthur; Jordan Ayew, Wilfried Zaha e Odsone Edouard.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Sarr; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovacic; Havertz, Pulisic e Lukaku.

DESFALQUES

CRYSTAL PALACE:

CONOR GALLAGHER: lesionado

NATHAN FERGUSON: lesionado

CHELSEA:

BEN CHILWELL: lesionado

MASON MOUNT: lesionado

REECE JAMES: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Crystal Palace e Chelsea será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste sábado (19). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.