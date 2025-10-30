Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Cruzeiro e Vitória se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por uma sequência de quatro empates e uma vitória, o Cruzeiro está na briga pelo título do Brasileirão. Em terceiro lugar, com 57 pontos, a Raposa está a cinco pontos do líder Palmeiras. Para o confronto, o técnico Leo Jardim não poderá contar com a sua dupla de zaga Villalba e Fabrício Bruno.

Por outro lado, o Vitória está na briga contra o rebaixamento. Com 31 pontos, o time baiano está a um ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 30 jogos, acumula sete vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 34% no Brasileirão.

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Mateo Gamarra e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christan e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Camutanga, Zé Marcos, Neris e Ramon; Dudu e Pepê (Baralhas); Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Desfalques

Cruzeiro

Fabrício Bruno e Villalba estão suspensos, enquanto Matheus Henrique, Fagner, Marquinhos e Wanderson seguem no departamento médico.

Vitória

Lucas Arcanjo e Lucas Halter levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, enquanto Claudinho, Edu, Fabri e Jamersone seguem lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 01 de novembro de 2025

sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 32 vitórias, contra 10 do Vitórias, além de 12 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

