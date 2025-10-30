+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Vitória se enfrentam neste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por uma sequência de quatro empates e uma vitória, o Cruzeiro está na briga pelo título do Brasileirão. Em terceiro lugar, com 57 pontos, a Raposa está a cinco pontos do líder Palmeiras. Para o confronto, o técnico Leo Jardim não poderá contar com a sua dupla de zaga Villalba e Fabrício Bruno.

Por outro lado, o Vitória está na briga contra o rebaixamento. Com 31 pontos, o time baiano está a um ponto do Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 30 jogos, acumula sete vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Aproveitamento de 34% no Brasileirão.

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Mateo Gamarra e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christan e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.

Vitória: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Camutanga, Zé Marcos, Neris e Ramon; Dudu e Pepê (Baralhas); Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Escalações de Cruzeiro x Vitória

4-2-3-1

Formação

5-4-1

1
Cassio
43
J. Marcelo
6
Kaiki
12
William
34
J. Jesus
10
M. Pereira
16
L. Silva
29
L. Romero
88
C. Cardoso
99
K. Arroyo
19
Kaio Jorge
12
Thiago
33
Erick
4
Camutanga
77
Neris
13
Ramon
3
Ze Marcos
29
Willian
21
Dudu
17
A. Cantalapiedra
10
Matheuzinho
79
R. Kayzer

5-4-1

CRU
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Jardim

VIT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Ventura

Desfalques

Cruzeiro

Fabrício Bruno e Villalba estão suspensos, enquanto Matheus Henrique, Fagner, Marquinhos e Wanderson seguem no departamento médico.

Vitória

Lucas Arcanjo e Lucas Halter levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, enquanto Claudinho, Edu, Fabri e Jamersone seguem lesionados.

Quando é?

  • Data: sábado, 01 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG 

Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

VIT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 32 vitórias, contra 10 do Vitórias, além de 12 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

CRU

Outros

VIT

1

3

Empates

1

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

