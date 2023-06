Cruzeiro tenta Rodrigo Caio, mas jogador prioriza sequência no Flamengo

Zagueiro de 29 anos tem contrato com o Fla até dezembro de 2023, mas não definiu futuro

O Cruzeiro tenta a contratação de Rodrigo Caio no mercado da bola. O zagueiro, no entanto, tem como preferência seguir no Flamengo até o fim do contrato, em 31 de dezembro de 2023, como soube a GOAL.

A transferência para a Toca da Raposa II não está descartada pelo defensor de 29 anos. Contudo, a predileção do atleta é seguir no Ninho do Urubu.

O Flamengo não pretende renovar com o jogador e está disposto a conversar sobre uma eventual liberação na janela de transferências. O problema é que ele reforça a preferência pela manutenção no Rio de Janeiro nos bastidores.

A diretoria cruzeirense tem receio sobre a questão clínica de Rodrigo Caio — o jogador sofreu com lesões no joelho direito e soma 21 partidas em 2022 e 2023. No período, somou 1.411 minutos em campo. Ele não fez gols ou deu assistências.

O Cruzeiro está à procura de um zagueiro no mercado da bola, especialmente depois da venda de Eduardo Brock ao Cerro Porteño, do Paraguai, por R$ 3 milhões. O clube tentou Bruno Valdez, que se acertou com o Boca Juniors, e avalia o defensor flamenguista.

A informação sobre o interesse do Cruzeiro em Rodrigo Caio foi inicialmente divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pela equipe de reportagem da GOAL.