Proposta maior e moradia fizeram Valdez trocar Cruzeiro por Boca

Xeneizes se dispuseram a pagar US$ 720 mil livres de impostos por ano e moradia para Bruno Valdez. Zagueiro aceitou oferta dos argentinos

Bruno Valdez desistiu do acordo com o Cruzeiro para acertar com o Boca Juniors, da Argentina, no mercado da bola. A proposta dos xeneizes foi de US$ 720 mil (R$ 3,6 milhões na cotação atual) livres de impostos por temporada, como soube a GOAL. O clube ainda pagará a moradia do atleta em Buenos Aires.

A oferta dos hermanos foi superior à apresentada pelos mineiros nas tratativas — US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões) por todo o pacote, incluindo comissão, luvas, salário e direito de imagem. A pedida inicial do atleta era de US$ 1 milhão (R$ 5,11 milhões) livres de impostos por temporada.

A duração do contrato é outro aspecto relevante. Bruno Valdez assinaria por duas temporadas na Toca da Raposa II. No acordo com o Boca Juniors, ele firmará compromisso por três anos.

Com proposta maior em mãos e condições melhores, Bruno Valdez avisou à diretoria cruzeirense na tarde desse domingo (15) que não iria se transferir para a Toca da Raposa II. Na última quinta-feira (12), eles haviam chegado a um acordo verbal. Os mineiros enviaram os documentos para que ele assinasse no dia seguinte, na sexta-feira (13).

O estafe do jogador alega que deixou as portas abertas no clube de Ronaldo Fenômeno ao conversar sobre a proposta apresentada pelo Boca Juniors. O Cruzeiro não cogitou aumentar o valor da oferta para contar com o defensor de 30 anos no elenco.

Livre no mercado da bola desde que deixou o América, do México, Bruno Valdez estava à procura de um novo clube em 2023. O jogador queria se transferir para o futebol sul-americano para ficar mais perto da família.