Cruzeiro leva R$ 3 milhões por venda de Eduardo Brock ao Cerro Porteño

Zagueiro de 31 anos terá salário de US$ 50 mil por mês no contrato com o clube paraguaio, que será assinado até dezembro de 2024

O Cruzeiro acertou a venda de Eduardo Brock ao Cerro Porteño, do Paraguai, por US$ 600 mil (R$ 3 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. A negociação teve um desfecho nesse sábado (18), horas antes da vitória da equipe sobre o Villa Nova, pela sexta rodada do Mineiro.

O zagueiro de 31 anos terá um aumento salarial na mudança para o futebol paraguaio. Ele receberá US$ 50 mil (R$ 258 mil) por mês no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, conforme apurado pela reportagem. Hoje, ele não tem um salário considerado elevado na Toca da Raposa II. O defensor faturava cerca de R$ 100 mil por mês no clube mineiro.

O contrato de Eduardo Brock com o Cerro Porteño será até dezembro de 2024. Ele tinha vínculo com o Cruzeiro até o fim deste ano, sem perspectivas de renovação do compromisso. Por isso, optou pela saída rumo ao futebol do exterior.

O zagueiro, inclusive, estava relacionado para o jogo contra o Villa Nova, nesse fim de semana, no estádio Casto Cifuentes, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, mas foi liberado da concentração para acertar a mudança ao Cerro Porteño.

Nesta temporada, o defensor de 31 anos fez quatro jogos, com 327 minutos em campo. No período, não marcou gols ou deu assistências para os companheiros. Ele chegou a atuar como lateral esquerdo em algumas partidas da equipe.