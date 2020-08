O Cruzeiro pode ser rebaixado à Série C por dívida?

Sem receber o pagamento pelo empréstimo do volante Denílson, Al Wahda vai novamente à Fifa, desta vez solicitar o rebaixamento do Cruzeiro à Série C

A situação financeira da grande maioria dos clubes brasileiros não é das melhores, mas a do , em especial, se torna mais complicada a cada dia. A segue com problemas para pagar pelo empréstimo de Denílson, feito em 2016, ao Al Wahda. Agora, o clube dos acionou a Fifa e solicitou o rebaixamento do Cruzeiro à .

Em maio deste ano, o clube mineiro já havia perdido seis pontos na Série B por não pagar os R$ 5,3 milhões referentes ao empréstimo do jogador. O prazo final para o pagamento era até o dia 19 de maio deste ano, porém, como o valor ainda não foi quitado, o Al Wahda fez um novo pedido à Fifa, desta vez exigindo o rebaixamento da equipe Celeste para a terceira divisão do futebol nacional.

A informação foi revelada por Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, durante reunião com conselheiros, na sede do clube, no Barro Preto, na noite desta segunda-feira (3). Durante o encontro, o dirigente falou abertamente sobre o assunto e mostrou evidente preocupação com o ocorrido.

"O que mais ensejou a gente a convocar essa reunião (do Conselho) e mostrar a realidade dos fatos é que temos o problema do Al Wahda, que já causou a perda de seis pontos na . O Al Wahda está agora pedindo a execução do não-pagamento até hoje desses seis pontos perdidos, que podem acarretar um rebaixamento para a Série C", informou o presidente Celeste.

Mas o Cruzeiro pode ser rebaixado à Série C pela dívida?

Caso os R$ 5,3 milhões não forem pagos em breve, o risco de o Cruzeiro ser rebaixado à Série C é real.

No entanto, Sérgio Santos Rodrigues afirmou que ainda não recebeu a notificação da Fifa. Mesmo assim, ele reforçou que o mais importante neste momento é planejar de forma correta o modo como o pagamento será feito, para que loucuras não aconteçam.

Até por isso, o presidente Celeste procura alternativas para angariar recursos para o pagamento de dívidas na Fifa. Em sua apresentação, ele já havia levado para o conselho a pauta de liberar a venda de um imóvel do Cruzeiro com essa finalidade.

"[O rebaixamento] É a única punição que ainda pode ter, mas que, óbvio, não preciso nem explicar para vocês a gravidade. Nosso grande objetivo é não fazer loucura. Não ter que fazer correria se a gente receber essa carta (de notificação da Fifa) que pode causar a pior punição, e daí o motivo de estarmos reunidos aqui hoje", explicou.

Cabe destacar que o Cruzeiro ainda acumula mais de R$ 70 milhões em dívidas com outros clubes na Fifa. Além disso, o clube tem até o dia 6 de agosto para efetuar o pagamento de R$ 2,3 milhões ao , pelo empréstimo do atacante Pedro Rocha, realizado em 2019.

Sob a gestão de Sérgio Rodrigues, a Raposa conseguiu resolver algumas pendências, como pagamento pela compra do atacante Willian Bigode, ao Zorya, da , e o acordo com o pelo parcelamento de R$ 9 milhões referentes a contratação do zagueiro Kunty Caicedo.